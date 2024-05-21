21 мая 2024, 00:07

VK запустит бесплатный онлайн-курс для начинающих блогеров

«ВКонтакте»
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Школа авторов VK запускает новый бесплатный онлайн-курс «Дзен для авторов». Программа поможет блогерам, создающим длинные статьи и видео на платформе «Дзен».

На курсе слушатели освоят работу с платформой, выберут востребованную нишу, научатся регулярно создавать интересный аудитории контент и монетизировать его.

Преподавателями станут сотрудники «Дзена»: директор по маркетингу Сергей Таболин, руководитель развития контента Роман Иванов, проектный менеджер Анна Мосенкова, технический директор Юрий Кочарян, диджитал-директор Евгений Киселев и директор по продукту Павел Туманов. Они помогут слушателям разобраться с правилами платформы и оформлением материалов, расскажут о трендах и SEO-оптимизации.

Вторая часть программы - практическая. Ее проведут опытные авторы «Дзена»: бьюти-энтузиаст Таня Спицына, шеф-повар и фуд-блогер Коте Оганезов, техноблогер Игорь Позняев и спортивный блогер Антон Ванюшов.

Занятия на курсе начнутся 11 июня. Регистрация уже открыта.

ВКонтакте Блогеры
20 мая 2024, 18:58
Кабмин определился со статусом гражданских жен погибших в СВО
РИА «Новости»
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Правительство России поддержало законопроект о признании гражданских жен погибших участников спецоперации законными супругами. При этом они не должны находиться в зарегистрированном браке с другими людьми.

«Правительство России поддерживает законопроект с учетом его доработки с учетом замечаний ко второму чтению. В документе необходимо пересмотреть пункты, что ни одно из находящихся в отношениях лиц, признаваемых судом браком, не должно находиться в зарегистрированном браке», - привел ТАСС поправки кабмина к документу.

Кроме того, правительство считает, что условием признания фактических брачных отношений нужно определить установление факта их существования еще до факта смерти лица, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим.

В январе президент России Владимир Путин пообещал, что страна поможет семьям павших участников СВО.

Военные Отношения Россия Брак
20 мая 2024, 14:31
Генпрокуратура подала иск на миллиард рублей к экс-владельцам ЮКОСа
РИА «Новости»
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Мещанский суд Москвы в конце мая проведет первое заседание по рассмотрению иска Генеральной прокуратуры по обращению в доход государства денег со счетов бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского*, экс-руководителя Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платона Лебедева, а также фирмы «Сибирская лизинговая компания».

«Интерфакс» со ссылкой на источник уточнил, что речь идет о взыскании суммы в размере почти 1,4 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов в особо крупном размере.

Собеседник издания пояснил, что в мае 2005 года Мещанский суд Москвы удовлетворил поданный гражданский иск ФНС к Ходорковскому* и Лебедеву о взыскании ущерба в размере в 17,4 миллиарда рублей. Но так как ответчики не возместили причиненный ущерб, Федеральная служба судебных приставов завела производство, которое до сих пор не завершилось.

На помощь приставам пришла Генеральная прокуратура, которая подала иск о взыскании с банковских счетов подконтрольных Ходорковскому* и Лебедеву компаний хранящихся там средств.

«Эти подставные организации, задействованные ответчиками в преступных схемах (за исключением ООО „Сибирская лизинговая компания“), в настоящее время ликвидированы», - пояснил источник агентства.

О поданном к Ходорковскому* и Лебедеву иске Генеральной прокуратуры газета «Ведомости» сообщила в начале прошлой недели. Предприниматели на просьбу издания уточнить суть требований заявили, что не располагают никакой информацией.

*Михаил Ходорковский внесен Минюстом России в список иностранных агентов.

Генпрокуратура РФ Суд Налоги Россия Бизнес Деньги Москва
20 мая 2024, 10:03
Звезду «Служебного романа» госпитализировали с ковидом
РИА «Новости»
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Известную актрису Светлану Немоляеву отправили в больницу с положительным тестом на ковид. Об этом она рассказала 360.ru.

«Да, к сожалению, у меня ковид. Я лежу в больнице, тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше. Намного легче лечится теперь, меньше времени», - сказала она.

Немоляева отметила, что ближайшие концерты с ее участием отменили. Актриса призналась, что сильно расстроилась из-за этого.

Telegram-канал Mash уточнил, что 87-летнюю Немоляеву привезли в одну из столичных больниц в воскресенье, 19 мая. КТ не обнаружил значительных изменений в легких, однако тест на насыщение крови кислородом указал на дыхательную недостаточность. Тест на ковид дал положительный результат.

Днем ранее Немоляева должна была выступать в спектакле «Бешеные деньги» в театре Маяковского, но в итоге постановку перенесли на 1 июля.

Зрители знают актрису по роли Ольги Рыжовой, коллеги и подруги Анатолия Новосельцева в советской картине «Служебный роман».

Ранее Немоляева заявила, что не посмотрит западное кино даже «под дулом пистолета».

Больницы Врачи Актеры
20 мая 2024, 05:48
Пенсионерка из Приморья двое суток провела в лесу, забыв дорогу домой
Freepik
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Спасатели поисковой организации «Примпоиск» нашли 92-летнюю пенсионерку, потерявшуюся в Арсеньеве в Приморском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

По данным волонтеров, женщина вышла из дома 16 мая для прогулки. Такой обряд бабушка совершала каждый день, но в тот раз память подвела, и она не смогла возвратиться. Родственники пенсионерки обратились к правоохранителям и в «Примпоиск».

Волонтеры стали прочесывать территорию, включая опасные участки рядом с рекой.

«В 18:40 (11:40 по московскому времени 18 мая) тишину в штабе прерывает сообщение от третьей группы: встретили детей, они сообщили, что видели бабулечку в районе реки на тропинке. Ведут нас. В 18:52 - нашли, живая, лежит, нужны носилки и помощь в эвакуации», - рассказали в публикации организации.

Чтобы пенсионерка не теряла сознания, с ней постоянно вели беседу. Женщину вынесли из леса, накрыли пледом и начали ждать врачей. В это время она улыбалась волонтерам и пела песню.

Ранее росгвардейцы в Москве помогли пенсионерке вернуться домой. Женщина страдала от провалов в памяти, поэтому забыла дорогу. Ее родственники забили тревогу и обратились к правоохранителям.

Волонтеры Приморье Женщины Дороги

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