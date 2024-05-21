VK запустит бесплатный онлайн-курс для начинающих блогеров
Школа авторов VK запускает новый бесплатный онлайн-курс «Дзен для авторов». Программа поможет блогерам, создающим длинные статьи и видео на платформе «Дзен».
На курсе слушатели освоят работу с платформой, выберут востребованную нишу, научатся регулярно создавать интересный аудитории контент и монетизировать его.
Преподавателями станут сотрудники «Дзена»: директор по маркетингу Сергей Таболин, руководитель развития контента Роман Иванов, проектный менеджер Анна Мосенкова, технический директор Юрий Кочарян, диджитал-директор Евгений Киселев и директор по продукту Павел Туманов. Они помогут слушателям разобраться с правилами платформы и оформлением материалов, расскажут о трендах и SEO-оптимизации.
Вторая часть программы - практическая. Ее проведут опытные авторы «Дзена»: бьюти-энтузиаст Таня Спицына, шеф-повар и фуд-блогер Коте Оганезов, техноблогер Игорь Позняев и спортивный блогер Антон Ванюшов.
Занятия на курсе начнутся 11 июня. Регистрация уже открыта.