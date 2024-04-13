13 апреля 2024, 23:28

VK подготовил ко Дню космонавтики конкурсы и подарки пользователям

«ВКонтакте»
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Холдинг VK приготовил пользователям большое количество подарков и сюрпризов, приуроченных ко Дню космонавтики, который отмечали 12 апреля. Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» организовали конкурс «Вызовы гравитации». Главным призом станет полет в невесомости на самолете Ил-76 МДК. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заявкой для участия в конкурсе станет комментарий «Поехали» под специальным постом в сообществе «ВНауке». Сообщение запустит чат-бот, который представит несколько заданий, Итоги подведут 28 апреля. Экскурсию в Центр подготовки космонавтов вместе с мерчем от VK получат 10 лучших игроков. Чтобы побороться за главный приз - полет в невесомости, необходимо после выполнения заданий от чат-бота написать короткий рассказ на тему «Что для тебя космос?» в комментариях к посту блогера Даника.

Слушатели «VK Музыка» насладятся новым прочтением хита нулевых «Гагарин, я вас любила» в исполнении певицы Мари Краймбрери. Трек вышел при поддержке музыкального лейбла VK Records.

Для посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ проведут встречи с популярными блогерами. Получить сладкие подарки из рук Клавы Коки, Иды Галич, Даши Дошик, Юли Гаврилиной и других гости смогут после публикации фото с форума на своей странице с хэштегом #выставкаРоссия. Встречи пройдут с 12 по 14 апреля и с 19 по 21 апреля с 13:00 до 17:00 около павильона VK.

Также для посетителей форума доступен специальный космический квест. На выставке нужно найти маскотов VK: кота Персика, единорога Спаркса или песиков Дигги и Спотти. Затем потребуется отсканировать на их скафандре QR-код и воспользоваться чат-ботом в сообществе «VK Праздники». Среди всех участников квеста разыграют призы.

В «Одноклассниках» в День космонавтики ученые развеют самые популярные мифы о космосе и ответят на вопросы пользователей. Кроме того, на платформе запустили специальный плейлист с по-настоящему космической атмосферой.

Пользователи «Сферума» получат специальные космические стикеры, а в официальных каналах сервиса появится видеопривет от летчика-космонавта Александра Мисуркина. Космические тесты и онлайн-лекции в формате VK Клипов запустят на сервисе «Другое дело». Среди самых активных участников разыграют призы от сервиса и подписки на «VK Музыку».

ВКонтакте Блогеры Россия Музыка Космос конкурсы
14 апреля 2024, 00:43
В Краснодаре уволили врача, пришившего ребенку откушенное собакой лицо
Freepik
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Руководство Кубанского медицинского университета уволило хирурга Алексея Дикарева, пришившего четырехлетнему мальчику откушенное собакой лицо. Врач сообщил «Российской газете», что написал заявление по собственному желанию.

Дикарев объяснил, что ушел по собственному желанию, не желая подводить коллег. В вузе посчитали проведенную им операцию «противоречивой». При этом он сам убежден, что правильно поступил, когда решил за нее взяться.

«Если у врача есть хотя бы один шанс помочь человеку, он должен это делать. Я верил, что мы сможем спасти ребенку лицо. И счастлив, что не ошибся», - заявил Дикарев.

Хирург и его команда провели невероятно сложную операцию, причем впервые в России. Ее уже обсуждают ведущие российские и зарубежные специалисты. Мальчик попал на операционный стол после нападения собаки, которая оторвала ему нос и откусила щеку.

Ранее сын дрессировщика Юрия Куклачева сообщил, что скоро его отца скоро переведут в обычную палату. Артист перенес обширный инфаркт, ему провели операцию на сердце.

Руководство Кубанского медицинского университета уволило хирурга Алексея Дикарева, пришившего четырехлетнему мальчику откушенное собакой лицо. Врач сообщил «Российской газете» , что написал заявление по собственному желанию.

Вузы Дети Краснодар Врачи Собаки
13 апреля 2024, 19:58
МИД России ответило на жалобу жены сотрудника посольства Киргизии
РИА «Новости»
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Россия уважает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и особый статус дипломатов. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на ситуацию с жалобой жены сотрудника посольства Киргизии.

«Еще раз подтверждаем уважение Россией Венской конвенции и незыблемость дипломатического статуса. Расследование коллег в МВД дополнительно это подчеркивает», - указала дипломат.

МВД начало служебную проверку в отношении сотрудников полиции Москвы после жалобы, которые поступили от семьи советника посла Киргизии в России Манаса Жолдошбекова.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что в ходе профилактического обхода правоохранители попросили жительницу квартиры в доме на Нижегородской улице предъявить документы, но та отказалась, заявив, что является женой сотрудника посольства Киргизии.

Министерство иностранных дел Киргизии заявило, что полицейские нарушили положение Венской конвенции и потребовало привлечь виновных к ответственности.

Киргизия Мария Захарова Россия Полиция
13 апреля 2024, 18:35
Жена Петросяна случайно раскрыла тайну рождения дочери
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Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в социальной сети подтвердила завирусившийся слух о том, что ее дочь Матильда рождена от суррогатной матери. Об этом сообщил kp.ru.

Бруханова и Петросян в марте объявили, что во второй раз стали родителями, девочку назвали Матильдой. Во время общения с подписчиками Татьяна подтвердила, что ребенок родился 13 октября.

Брухунова является заядлой театралкой и старается не пропускать ни одной премьеры. Накануне рождения ребенка ее никто беременной не видел, что позволяет считать, что Матильда появилась на свет от суррогатной матери.

При этом сама Брухунова отрицала, что воспользовалась услугами суррогатного материнства. Она отмечала, что просто не выносила беременность на публику.

СМИ писали, что бывшая жена Петросяна Елена Степаненко оказалась шокированной новостью, что у него родился еще один ребенок.

Дети Евгений Петросян
13 апреля 2024, 08:51
Паслер заявил о возможном выходе на плато ситуации с паводком в Оренбурге
РИА «Новости»
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Уровень реки Урал в Оренбурге не повышается в течение четырех часов, вероятно, он вышел на плато. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.

По его словам, утром в субботу уровень воды достиг отметки 1171 сантиметров.

«Мы рассчитываем, что больше не будет повышения, это плато. Ситуация стабилизируется, а после этого начнется спад. Но обстановка сложная, пик паводка в ряде территорий еще впереди. На илекском направлении мобилизуем силы и средства», - подчеркнул глава региона.

Также Паслер заявил, что в Орске уровень реки снизился на 23 сантиметра.

«Уровень Урала в Орске сократился еще на 23 сантиметра. Город продолжает возвращаться к нормальной жизни и освобождаться от воды», - написал он.

Мэрия Оренбурга в Telegram-канале сообщила, что уровень воды в реке Сакмара также идет на снижение. За прошедшие сутки река убавила в уровне 25 сантиметров и в настоящее время находится на отметке 753 см.

Ранее более 10 домов остались без тепла из-за подтопления котельной в Оренбурге.

Паводки Наводнение в Оренбургской области

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