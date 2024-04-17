VK открыл набор на оплачиваемую летнюю стажировку для IT-специалистов

Решить проблему с самокатчиками-нарушителями можно с помощью ограничения скорости на тротуарах и в парках. Об этом «360» заявил депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов.

Он отметил, что с приходом весны тема самокатов и связанных с ними аварий снова стала актуальной для горожан.

«Как с этим бороться? Очень просто. Необходимо ограничить скорость всех самокатов - как арендных, так и тех, что люди приобретают в собственность», - подчеркнул депутат.

Колунов объяснил, что аварий станет намного меньше, если скорость самокатов ограничат до пяти километров в час.

«Именно эта скорость равна скорости движения среднего человека и безопасна для окружающих. Норма должна заработать во всех городах, по всей стране. Я предложу МВД и Минтранспорта проработать данный вопрос. Письмо с соответствующим предложением направлю в ближайшие дни», - указал он.

Депутат добавил, что эти ограничения стоит ввести везде, где у самокатчиков есть вероятность сбить пешеходов: на тротуарах, в скверах и парках, на площадях.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский предложил ввести возрастной порог для электросамокатчиков. По его мнению, езду на электросамокатах следует запретить для подростков младше 16 лет.