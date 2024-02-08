Визит Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали резонанс в России и США

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«Очевидно, что это интервью, которое ждут. Очевидно, что это интервью, которое будут читать и анализировать не один день», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, любое интервью Путина является важным событием, а тем более - беседа с иностранным представителем.

Европейский союз решил не наказывать санкциями Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Ввести ограничения против журналиста предложил бывший бельгийский премьер-министр Ги Верхофстад.