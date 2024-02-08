Визит Карлсона в Москву и беседа с Путиным вызвали резонанс в России и США
Визит американского журналиста Такера Карлсона в Москву и его интервью с президентом Владимиром Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
«Очевидно, что это интервью, которое ждут. Очевидно, что это интервью, которое будут читать и анализировать не один день», - подчеркнул официальный представитель Кремля.
По его словам, любое интервью Путина является важным событием, а тем более - беседа с иностранным представителем.
Европейский союз решил не наказывать санкциями Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Ввести ограничения против журналиста предложил бывший бельгийский премьер-министр Ги Верхофстад.