Умер олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов ушел из жизни. Ему был 91 год. Об этом написало издание Sports.ru.

О смерти спортсмена стало известно 3 ноября. Причина не уточняется.

Протопопов выступал вместе с Людмилой Белоусовой - они стали чемпионами Олимпийских игр Инсбруке и Гренобле. Партнеры четыре раза подряд завоевывали золото чемпионатов мира и Европы.

Фигурист родился в 1937 году в Ленинграде и пережил блокаду. Вместе с Белоусовой он начал выступать с 1954 года. На международной арене пара появилась в 1958 году. Белоусова скончалась в 2017 году.

Накануне стало известно о смерти дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Прощание с музыкантом пройдет 5 ноября в Большом зале культурного учреждения, где он работал.

Ранее из жизни ушел футболист клуба «Уралец - Тагильская сталь» Кирилл Кочетов. Он скончался в возрасте 21 года, не приходя в сознание после ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург.