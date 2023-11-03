Визит Аббаса в Россию отложили — МИД
Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложили. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, чьи слова привел ТАСС.
Поездку, которую изначально планировали на 15 ноября, перенесли по просьбе палестинской стороны. Президент не может покинуть регион из-за сложной ситуации, привел Богданов заявление руководства страны.
«Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», - подчеркнул замминистра.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 октября сообщал журналистам о подготовке к визиту Аббаса в Москву. Мероприятие останется на повестке дня , добавил официальный представитель Кремля.
В октябре во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным Аббас высоко оценил поддержку прав палестинского народа с российской стороны. Глава государства также выразил соболезнования семьям граждан РФ, погибших во время эскалации конфликта.