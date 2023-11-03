03 ноября 2023, 19:34

Визит Аббаса в Россию отложили — МИД

unsplash.com
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Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложили. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, чьи слова привел ТАСС.

Поездку, которую изначально планировали на 15 ноября, перенесли по просьбе палестинской стороны. Президент не может покинуть регион из-за сложной ситуации, привел Богданов заявление руководства страны.

«Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», - подчеркнул замминистра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 октября сообщал журналистам о подготовке к визиту Аббаса в Москву. Мероприятие останется на повестке дня , добавил официальный представитель Кремля.

В октябре во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным Аббас высоко оценил поддержку прав палестинского народа с российской стороны. Глава государства также выразил соболезнования семьям граждан РФ, погибших во время эскалации конфликта.

Россия МИД РФ Палестина
03 ноября 2023, 18:57
Умер олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов
pxhere.com
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов ушел из жизни. Ему был 91 год. Об этом написало издание Sports.ru.

О смерти спортсмена стало известно 3 ноября. Причина не уточняется.

Протопопов выступал вместе с Людмилой Белоусовой - они стали чемпионами Олимпийских игр Инсбруке и Гренобле. Партнеры четыре раза подряд завоевывали золото чемпионатов мира и Европы.

Фигурист родился в 1937 году в Ленинграде и пережил блокаду. Вместе с Белоусовой он начал выступать с 1954 года. На международной арене пара появилась в 1958 году. Белоусова скончалась в 2017 году.

Накануне стало известно о смерти дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Прощание с музыкантом пройдет 5 ноября в Большом зале культурного учреждения, где он работал.

Ранее из жизни ушел футболист клуба «Уралец - Тагильская сталь» Кирилл Кочетов. Он скончался в возрасте 21 года, не приходя в сознание после ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург.

Спортсмены Фигурное катание
03 ноября 2023, 17:28
Скончался вице-адмирал Валерий Исак
Freepik
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Вице-адмирал, бывший начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны Валерий Исак умер на 75-м году жизни. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игоря Курдина.

Вице-адмирал, бывший начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны Валерий Исак умер на 75-м году жизни. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на председателя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игоря Курдина.

Военный умер у себя дома в ночь на пятницу, 3 ноября. Подробности не приводятся, причина смерти неизвестна.

Валерий Исак родился в Баку в 1949 году, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. Звание вице-адмирала получил в 2000 году и далее в течение пяти лет возглавлял Главное управление глубоководных исследований оборонного ведомства. В 2003-м руководил испытаниями первой Атомной глубоководной станции АС-12. Ушел в отставку в 2005 году.

Исак - обладатель государственных и ведомственных наград, а также наград различных общественных организаций.

Армия
03 ноября 2023, 17:19
Волгоградского криминального авторитета заметили в Госдуме — СМИ
РИА «Новости»
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Криминальный авторитет из Волгограда, который сейчас командует штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне СВО, Алиетдин Махмудов посетил Госдуму. Об этом сообщил сайт V1.Ru.

В редакцию прислали снимок, на котором Махмудов позирует в здании нижней палаты парламента вместе с депутатом от ЛДПР Андреем Луговым. Журналисты пытались узнать у помощников парламентария, для чего он встречался с командиром отряда «Шторм Z». Они сообщили, что передали вопрос самому политику, однако в течение недели депутат не ответил.

Сотрудник издания попытался поговорить с Луговым по телефону. Услышав вопрос, парламентарий бросил трубку и на следующие звонки не отвечал.

Знакомые Махмудова сообщили V1.ru, что недавно он был в отпуске и ездил в Москву. По их словам, на днях командующий отрядом «Шторм Z» вернулся в зону спецоперации и приступил к своим обязанностям.

Журналисты напомнили, что суд приговорил Махмудова к 17,5 года колонии за организацию убийства авторитетного бизнесмена из Волгограда Сергея Брудного. По данным V1.ru, криминального авторитета также судили за вымогательство крупной суммы у председателя национальной культурной автономии корейцев Волгограда.

В сентябре глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что «Шторм Z» взял в плен украинских военнослужащих. По словам Рогова, бойцы ВСУ сдались без боя на Запорожском направлении.

Госдума РФ Россия
03 ноября 2023, 16:07
«У них нет денег». Экономист предрек увеличение закредитованности среди россиян
unsplash.com
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В России оказалось много людей с задолженностями по кредитам. Их число продолжает расти, рассказал «360» экономист, аналитик Николай Кульбака.

Повышение кредитной ставки не поможет снизить процент людей, которые берут в долг у финансовых организаций, добавил эксперт.

«Люди берут кредиты, потому что у них нет денег, потому что им не хватает, не на что жить, потому что им надо выкручиваться. <…> Огромное количество людей берет у нас деньги, например, в микрокредитных организациях, где процентная ставка намного больше, и поэтому закредитованность будет увеличиваться», - подчеркнул экономист.

По его словам, для решения проблемы население необходимо обучать финансовой грамотности. Но в первую очередь должен быть рост доходов россиян.

«Людям же надо на что-то жить. Поскольку доходы у людей не растут, то тенденция будет к росту задолженности», - заключил Кульбака.

Замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев связал увеличение числа должников с тем, что цены возросли быстрее доходов. Кроме того, вслед за повышением ключевой ставки подорожали сами кредиты.

Неплательщиками по кредитам в России стали 21,1 миллиона человек. К концу 2023 года сумма долгов, подлежащая взысканию с россиян, увеличилась до 2,9 триллиона рублей. Наибольшее количество неплательщиков по кредитам проживают в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане и Свердловской области, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«У нас огромное количество людей, которые являются должниками <…> их количество растет, к сожалению, и бороться с этим очень сложно, потому что здесь складываются две вещи: крайне низкие доходы у людей и очень высокая финансовая неграмотность», - объяснил Кульбака.

Россия Кредиты

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