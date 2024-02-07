Вирус доносительства. Депутат призвала бороться с «крючкотворством»

«Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства, вот-вот грозящему перейти в пандемию. И не только в сфере культуры, будь то кино, сериалы или книги. <…> К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», - сказала она.

Депутат рассказала о подслушанном разговоре двух деятелей культуры. Они говорили о невозможности работать из-за многочисленных доносов на якобы имевшую место пропаганду в произведениях искусства. Сардана Авксентьева напомнила о нескольких громких случаях , когда общественники жаловались на сине-желтые скамейки и ленты в волосах , радугу в символике детских садов и спортивных команд. Она заявила, что сообщение о преступлении отличается от «вредоносного крючкотворства», и призвала бороться с доносительством.

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за отказ снять серьги с семицветной радугой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот символ в России не запрещали.