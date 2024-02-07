07 февраля 2024, 12:33

Вирус доносительства. Депутат призвала бороться с «крючкотворством»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Активисты перегнули палку, пожаловавшись на цвет лавочек и изображения радуги. В России возник вирус доносительства, с которым нужно бороться, заявила в своем Telegram-канале экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

«Все разумные люди должны противостоять вирусу доносительства, вот-вот грозящему перейти в пандемию. И не только в сфере культуры, будь то кино, сериалы или книги. <…> К сожалению, некоторые общественные деятели строят на доносах свою карьеру», - сказала она.

Депутат рассказала о подслушанном разговоре двух деятелей культуры. Они говорили о невозможности работать из-за многочисленных доносов на якобы имевшую место пропаганду в произведениях искусства. Сардана Авксентьева напомнила о нескольких громких случаях , когда общественники жаловались на сине-желтые скамейки и ленты в волосах , радугу в символике детских садов и спортивных команд. Она заявила, что сообщение о преступлении отличается от «вредоносного крючкотворства», и призвала бороться с доносительством.

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за отказ снять серьги с семицветной радугой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот символ в России не запрещали.

Кино Депутаты Фильмы
07 февраля 2024, 11:43
Госдума предложила разрешить употребление продуктов в магазинах до оплаты
Читайте нас в: Google Новости
Россиянам могут разрешить есть продукты до оплаты в магазине на кассе. Условие — наличие упаковки у товара и фиксированной цены. Законопроект готовят к внесению в Госдуму, сообщили «Известия».

Инициатор законопроекта - глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Как уточнили в документе, отношения между продавцом и потребителем всегда имеют характер потенциального конфликта. Поэтому на законодательном уровне нужно устранять возможные проблемы.

«Одна из таких проблем - употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты», - указали в пояснительной записке.

Сейчас законом не запрещено, но и не разрешено употреблять продукты до оплаты. В пояснительной записке уточнили, что предложение по продаже товаров - это договор публичной оферты. В качестве условий этого соглашения перечислены описание товара, срок годности и его цена. По статье 223 Гражданского кодекса потребитель получает право собственности на продукцию с «момента фактической передачи ему товара». Получается, что взявший с полки еду покупатель автоматически соглашается с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе.

Ярослав Нилов в беседе с изданием уточнил, что из-за неоднозначности формулировки и возникают конфликты между покупателями и продавцами. Чтобы избежать проблем, нужно урегулировать ситуацию на законодательном уровне, уточнил депутат.

Россиянам могут разрешить есть продукты до оплаты в магазине на кассе. Условие - наличие упаковки у товара и фиксированной цены. Законопроект готовят к внесению в Госдуму, сообщили «Известия».

Еда Законы Депутаты Магазины Продукты
07 февраля 2024, 11:42
Серию мероприятий на выставке «Россия» посвятят московскому транспорту
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Новый цикл мероприятий «Транспортный каркас Москвы» пройдет с 13 по 25 февраля на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Его посвятят достижениям столичного транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«2023 год стал рекордным для транспортного комплекса Москвы и продемонстрировал, насколько город ушел вперед в сфере развития транспорта», - отметил заммэра.

Для посетителей организуют масштабное цифровое шоу, которое будет идти ежедневно. Сотрудники московского Музея транспорта прочитают лекции по истории городских средств передвижения - от конки до электробусов.

На площадке выступят музыканты Академического хора Московского метрополитена и артисты проекта «Музыка в метро», играющие музыку различных жанров, от фольклора до техно.

Для маленьких гостей состоятся мастер-классы по раскрашиванию карты «Тройка», созданию деревянных магнитов в форме различных транспортных средств и сборке бумажной модели поезда «Москва-2020». Также пройдут викторины и квизы от столичного метрополитена и Центра организации дорожного движения, посвященные различным профессиям в индустрии московского транспорта.

Выставка будет открыта со вторника по четверг с 10 до 21 часа, и с пятницы по воскресенье с 10 до 22 часов. Понедельник - выходной.

Также на выставке-форуме открылась экспозиция в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи.

Россия Дептранс Москвы Максим Ликсутов ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
07 февраля 2024, 11:39
Совфед поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества у преступников, распространявших фейки о российской армии и действующих против безопасности России. Об этом на заседании заявил зампред конституционного комитета СФ Владимир Полетаев, сообщило РИА «Новости».

По его словам, по отношению к преступникам будут применять не только уголовное наказание, но и меру уголовно-правового характера.

«Будет применяться <…> конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений», - рассказал Полетаев.

Изменения внесут в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. В документе указали, что новую меру будут использовать за деятельность, направленную против безопасности страны, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал инициативу о конфискации имущества «законом о негодяях». По его словам, принятый акт коснется уехавших из страны предателей, которые поддерживают украинское правительство и поливают грязью Россию.

Законы Преступления Россия Армия
07 февраля 2024, 10:51
Надеждин попросил перенести рассмотрение его регистрации на выборы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Политик Борис Надеждин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову отложить рассмотрение регистрации его кандидатуры на выборы президента России до 10 февраля. Как сообщило РИА «Новости», это необходимо для изучения всех претензий к подписям и подготовки возражения.

Политик Борис Надеждин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову отложить рассмотрение регистрации его кандидатуры на выборы президента России до 10 февраля. Как сообщило РИА «Новости» , это необходимо для изучения всех претензий к подписям и подготовки возражения.

«Сегодня направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации моей кандидатуры на 10 февраля», - заявил Надеждин.

Ранее в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Однако Надеждин готов «спасти каждую подпись». В своем Telegram-канале он подробно рассказал, какие претензии есть у Избиркома и что с этим будут делать.

Центральная избирательная комиссия 31 января завершила прием подписей , которые претенденты от непарламентских партий и самовыдвиженцы должны были представить для регистрации. В подписных листах кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина нашли «мертвые души». Возник вопрос в чистоплотности этических норм, которые используют сборщики.

Ранее сайт подмосковного депутата Надеждина взломали. Вместо российских городов, в котором команда кандидата собирает подписи в рамках предвыборной кампании, появились надписи «Украина».

Элла Памфилова Россия Выборы Выборы президента — 2024

Новости по теме