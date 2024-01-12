12 января 2024, 13:52

Виновных в падении школьницы под пол в Курской области призвали наказать

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Прокуратура Кореневского района призвала наказать виновных в падении девочки под пол в местной школе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Курской области.

Прокуратура установила, что Кореневская средняя общеобразовательная школа заключила с подрядчиком муниципальный контракт, согласно которому в учреждении должны были провести капитальный ремонт. Но работы в срок не выполнили. Дети находились на дистанционном обучении.

Во вторник, 9 января, по распоряжению главы администрации Кореневского района дети вернулись на занятия в школу.

«При этом надлежащие условия для пребывания детей в школе обеспечены не были», - уточнили в ведомстве.

Через день школьница провалилась под пол - в колодец отопительной системы. ЧП произошло из-за того, что доступ к нему не ограничили. Сама девятиклассница сильно не пострадала, но заработала ушибы и ссадины.

«Прокуратура внесла главе Кореневского района представление, в котором потребовала незамедлительно устранить выявленные нарушения», - подчеркнули в ведомстве.

Также прокуратура потребовала привлечь виновных к ответственности. Ранее директора подрядной организации, которая занималась ремонтом в школе, уже привлекали к административной ответственности по статье о нарушении порядка заключения контракта. Виновного обязали выплатить штраф в 680 тысяч рублей.

Как сообщали «360» представители Минобразования Курской области , школьница провалилась под пол в помещении, в котором не проводят занятия. Родителей учеников рассказали, что администрация школы пыталась «замять» ситуацию. Однако у них ничего не вышло.

После этого, как уточнили родители в беседе с «360», со стороны администрации школы и учителей на пострадавшую девочку начались нападки. Собеседники предположили, что теперь ученице будут занижать оценки.

Дети Прокуратура РФ Школы
12 января 2024, 13:15
Редчайшая лилия впервые за 300 лет расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве
R. Koenig/blickwinkel/globallookpress
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В Москве в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ на проспекте Мира впервые за 318 лет расцвело растение Дориантес Пальмера (Doryanthes palmeri), также известное как гигантская копьевидная лилия. Об этом сообщили в пресс-службе «Аптекарского огорода».

Семена высадили в 1950-е годы, но расцвела лилия только сейчас.

«Цветение ожидается продолжительным», - отметили в пресс-службе сада.

Москвичей пригласили полюбоваться уникальным цветком. С 13 января специально для посетителей в оранжерее откроют участок с лилией.

Дориантес Пальмера в естественной среде произрастает только в Восточной Австралии. Его внесли в список уязвимых видов Нового Южного Уэльса в 1995 году. Листья этой лилии могут достигать четырех метров, а соцветия - трех метров в длину.

Ранее в оранжерее «Аптекарского огорода» расцвело земляничное дерево.

Отдых Цветы МГУ Москва
12 января 2024, 13:06
Раненую собаку выкинули в мусорный бак на Кубани
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В Краснодарском крае в мусорном баке нашли искалеченную породистую собаку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Собаку породы курцхаар в баке с мусором обнаружили жители города Крымска. Неизвестно, сколько времени животное там находилось. Пес жив, но ранен. Судя по опубликованным снимкам, он не мог сам выбраться из бака, так как лежал под пакетами с мусором.

«В отделе МВД России по городу Крымску материал зарегистрирован. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - указали в ведомстве.

На место прибыли местные волонтеры. Активисты помогли местным жителям достать собаку, после чего отвезли питомца к ветеринарам.

Накануне в Подмосковье специалисты провели целую операцию по спасению двух псов. В Лобне обрушился бетонный забор аввтомойки. Под завалами оказались две собаки. Спасатели, которые вызвали местные жители, около девяти часов работали, чтобы безопасно вытащить питомцев.

Волонтеры Собаки Россия Животные Мусор Краснодарский край
12 января 2024, 12:54
Утерянную 30 лет назад медаль Героя Советского Союза вернули его внуку
РИА «Новости»
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Полицейским удалось вернуть утерянную 30 лет назад во время переезда медаль «Золотая Звезда» семье Героя Советского Союза Петра Марьясова. Награду забрал его внук, сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД.

По информации ведомства, в ноябре 2022 года, благодаря внимательности сотрудников Дальневосточной оперативной таможни, награду обнаружили в посылке, где ее спрятали под видом новогодней игрушки.

Выяснилось, что житель Хабаровска приобрел медаль на рынке и решил выгодно продать, указав цену в 380 тысяч рублей. Он нашел покупателя через интернет и отправил награду по почте в Эстонию.

Полицейские начали искать законного обладателя награды и передали ее внуку героя, Илье Марьясову. Он выразил благодарность полицейским за возвращение семейной ценности.

Накануне ветераны из Звенигорода передали поисковикам орден Отечественной войны.

Награды МВД РФ Полиция Москва
12 января 2024, 12:11
Функция расчета отпускных выплат появилась в «Календаре» Mail.ru
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«Календарь» Mail.ru представил новую функцию, с помощью которой пользователи смогут рассчитать сумму отпускных выплат. Приложение предоставит возможность запланировать отпуск и поделиться планами с коллегами.

Производственный календарь посчитает сумму выплат и покажет, на сколько это выгодно пользователю, рассчитав потерю или выгоду в доходе.

Чтобы запустить приложение, необходимо перейти из веб-версии «Почты» в «Календарь» Mail.ru и выбрать отображение в виде года. После этого нужно нажать кнопку «Рассчитать отпускные». В открывшемся окне пользователь сможет указать сумму заработной платы и выбрать дни предстоящего отпуска. «Календарь» сделает предварительные расчеты.

Воспользоваться функцией можно и просто по ссылке. Любой желающий получит доступ как к обычному календарю, так и к новой разработке.

Ранее новые функции появились в «Сферуме». Разработчики добавили в приложение возможность расшифровки видеозвонков, а также создали раздел «Награды» для учащихся и преподавателей.

Интернет Отпуск Работа Технологии

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