Вино в России стало гендерно нейтральным

«Если еще в начале 2000-х годов вино считалось исключительно дамским напитком, то теперь ситуация изменилась. Это как женский, так и мужской напиток», - сказал он.

Даниелян отметил, что в целом в России уже сформировался тренд перехода к вину от крепких напитков, а внутри самой винной категории - к сухим от полусладких.

«Также очень хорошо растет сегмент игристых вин. Наша компания планирует запустить производство этого типа вина объемом до пяти-шести миллионов бутылок», - добавил глава Olymp Winery.

Известный сомелье Андрей Зотов выразил мнение, что в России самым популярным спиртным напитком остается пиво. При этом он подчеркнул, что все больше граждан начали склоняться к выбору вин.