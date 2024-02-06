Виллу Ротару в Ялте предложили передать под Дворец бракосочетания

Он назвал Ротару антироссийски настроенной певицей. По его словам, она уже позволяла себе множество высказываний против РФ, открыто помогая украинской армии. Цеков заявил, что артистка не имеет права носить звание почетного гражданина Ялты.

«Кроме того, считаю, что также нужно национализировать ее виллу, которая стоит на набережной Ялты», - подчеркнул он.

Сенатор добавил, что в национализированном здании можно устроить Дворец бракосочетания.

Заместитель председателя «Русской общины Крыма» Владимир Резанов рассказал «360», что организация направила обращение ялтинским властям с просьбой лишить Ротару звания почетного жителя города. По мнению общественников, артистка показала свое неуважение к жителям полуострова и не заслуживает этих регалий.