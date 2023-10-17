Свыше 10 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве за сентябрь

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В сентябре по программе реновации сдали в эксплуатацию 13 домов для москвичей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, жилые здания располагаются в семи округах столицы. Кроме того, для жильцов сделали улучшенную отделку по стандартам программы реновации.

«С начала года построили уже 49 многоэтажек, а 38 - передали под заселение. За девять месяцев ключи от новых современных квартир получили 27,3 тысячи горожан», - подчеркнул Собянин.

Он также добавил, что больше всего владельцев квартир - в Юго-Восточном округе. За девять месяцев с начала года заключили договоры на новое жилье приблизительно 6,7 тысячи москвичей этого района.

Программа реновации, напомнил градоначальник, - это не только переселение из старых домов в новые, но и улучшение качества жизни москвичей в целом. Именно поэтому территорию у новых домов благоустраивают, строят площадки для детей и для спортсменов, озеленяют участки и делают удобную инфраструктуру.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Так, в нее включили 5175 жилых домов. А первые постояльцы переехали по реновации в феврале 2018 года.

Ранее стало известно, что дом на 580 квартир по программе реновации построят в Зеленограде.