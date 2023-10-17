Вилла основателя «Тинькофф банка» перешла птицефабрике — СМИ
Бывшую виллу основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова в Астраханской области купила птицефабрика «Акашевская». Об этом сообщил «Коммерсант».
По данным издания, предприятие контролирует бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Владельцем «Ла дача Астрахань» стало ООО «Птицефабрика „Акашевская“», которая, согласно информации Kartoteka.ru, принадлежит Марии Лисициной, представляющей интересы семьи Ткачева.
Тиньков строил усадьбу как часть туристического проекта La Datcha, запущенного в 2016 году. Предприниматель планировал создавать подобные комплексы в разных странах, в том числе Мексике, Италии и Франции.
Виллу выставляли на продажу , и ее стоимость составляла 850-900 миллионов рублей. Территория усадебного комплекса в Лиманском районе Астраханской области занимает 1,7 тысячи квадратных метров. Желающие также могли арендовать виллу - за четыре будних дня усадьба обходилась арендатору в два миллиона рублей.