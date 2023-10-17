Викторину о Москве запустили на портале «Активный гражданин»

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Участники смогут ответить на вопросы до 12 ноября включительно. Они будут касаться московского метро, промышленности, гастрономических фестивалей, коммунальных служб и других важных столичных структур.

Одно из шести заданий нужно будет выполнить офлайн - участникам придется посетить определенное место, чтобы дать ответ.

Бонусная викторина о цифровых проектах Москвы будет открыта с 14 по 16 ноября только для участников, которые правильно ответят минимум на четыре вопроса в каждой из первых пяти викторин.

За правильный ответ участники будут получать 20 баллов. По итогам акции случайным образом выберут три тысячи победителей среди тех, кто первым даст максимальное количество правильных ответов в бонусной викторине.

Победители получат по два билета в Московский зоопарк и дополнительные призовые баллы.

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