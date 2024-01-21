Видео про самый опасный мост в России набрало 1,5 млн просмотров

Мост является переправой через реку Витим, соединяющую Забайкальский край с Республикой Бурятия. Блогер отметил, что его построили в начале 1980-х годов как временное сооружение и использовали во время строительства железнодорожного моста на БАМе.

Официально мост в эксплуатацию не вводили. В 2016 году этот проезд запретили, однако его используют для перемещения между поселками Куанда и Витим.

Длина моста составляет 570 метров. В мае 2018 года опоры сильно повредились в результате ледохода. Видео блогера стало еще одним подтверждением, что местные жители продолжают пользоваться мостом, несмотря на опасность для жизни.

В деревне Кутьино в Подольске обрушился мост через реку Пахра. В ходе ЧП травмы получила женщина, которая была за рулем автомобиля.