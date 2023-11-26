ВИЧ-инфекцию обнаружили у трех подростков в Тюмени

«За девять месяцев выявили 818 ВИЧ-инфицированных больных, из них трое - подростки. Наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Тюмени, Тюменском районе и в Ишиме», - отметили в ведомстве.

При этом наблюдалось снижение распространения ВИЧ-инфекции на 5,2%, по сравнению с 2022 годом. По данным ведомства, в прошлом году заболеваемость снизилась на 4,9% - медики зарегистрировали 1051 новый случай. В Роспотребнадзоре напомнили, что чаще всего заболевание передается половым путем (84,6%).

Более двух миллионов жителей Подмосковья прошли бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с начала 2023 года. По данным регионального Минздрава, это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.