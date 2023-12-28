Вице-премьер рассказал, когда стабилизируются цены на яйца

«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», - заявила она.

По словам вице-премьера, цены на яйца вернутся к привычному показателю после спада «предновогодней волны». Сейчас среди покупателей есть ажиотаж, сравнимый с выросшим спросом на гречку и сахар во время пандемии. Также в этом году случились вспышки птичьего гриппа, поэтому производство этих продуктов снизилось на 700 миллионов штук.

Ранее гендиректор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков заявил, что цены на яйца упадут примерно в середине января 2024 года. Эксперт отметил, что сейчас увеличили объем поставок из зарубежных стран, что повлияет на снижение стоимости.