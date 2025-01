Вейпы в России будут под запретом. Что такое болезнь EVALI, от которой умирают люди

Болезнь EVALI (electronic-cigarette of vaping product use associated lung injury) - это острое повреждение легких, вызванное потреблением электронных сигарет и вейпов. Как пояснил Овечкин, оно может развиться у человека независимо от сроков и интенсивности парения.

«Заболевание может протекать достаточно тяжело, может потребоваться госпитализация. В определенной степени его клиника связана отчасти с клиникой ковида. При этом также у человека может быть температура, кашель и, что самое важное, может снижаться насыщение крови кислородом - сатурация», - отметил врач.

Он добавил, что в этом случае может потребоваться лечение в стационаре. Проблемой пока является то, что заболевание мало очень изучено.

«Какой-то связи, кроме ситуационной, с тем, что люди действительно употребляли вейп, не выявлено. То есть реальные факторы, реальные вещества, которые могли бы вызвать данные заболевания, так и не были обнаружены, несмотря на все усилия ученых не только в России, но и за рубежом», - подчеркнул Овечкин.

В России случаев смерти от EVALI не регистрировали, хотя были острые отравления. При этом за рубежом такое случаи уже фиксировали.