Ветеринары вытащили из пасти кошки блестящую наклейку в форме сердечка

Владельцы кошки породы скоттиш фолд по имени Шерри заметили в ее пасти наклейку, которая мешала животному есть и пить. Самостоятельно удалить ее не получилось, поэтому обратились в ветеринарную клинику.

«Освободить кошку от несъедобного предмета оказалось непросто: фольгированная наклейка в виде сердечка приклеилась к небу, а ее острые края успели поранить ротовую полость», - уточнили в комитете.

Кошке повезло, что она не проглотила наклейку. В противном случае пришлось бы делать экстренную операцию.

В новогодние дни кошки часто проглатывают такие элементы декора, как мишура или «дождик», поэтому владельцам нужно внимательнее подходить к выбору украшений.

Ранее председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук рассказала, что за последние пять лет москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к ветеринару более 710 тысяч раз. В том числе с начала 2023-го свыше 120 тысяч раз. По ее словам, чаще всего владельцы записывали собак и кошек.