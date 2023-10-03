Ветеранам боевых действий предложили дать льготу на землю под жилищное строительство

Читайте нас в:

«В Госдуму и региональные органы власти поступают обращения ветеранов боевых действий и различных ветеранских общественных организаций с предложением закрепить право на льготное получение и приобретение земельных участков под жилищное строительство. <…> Ветераны, принимавшие участие в боевых действиях и операциях в Афганистане, Чечне, Сирии и в других горячих точках, заслуживают самого пристального внимания и высокого уровня социальной поддержки со стороны государства», - заявил Миронов.

Лидер партии заявил, что страна помнит подвиги ветеранов боевых действий, которые в тяжелейших условиях демонстрировали верность присяге и Родине. Принятие законопроекта позволит оказать дополнительную поддержку ветеранам, отметил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении заработной платы бюджетников, государственных служащих, а также гражданского персонала воинских частей. С 1 октября 2023 года зарплата указанных категорий повысится на 5,5%.

В Госдуму внесут законопроект, предусматривающий предоставление ветеранам боевых действий льгот на землю под жилищное строительство. Одним из инициаторов выступил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, сообщили «Известия».