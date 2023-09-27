Ветеран ВОВ умер в Греции накануне 100-летнего юбилея
В Греции за два дня до 100-летнего юбилея умер ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Севастополя Константин Канаки. Он жил в Афинах, сообщило в своем Telegram-канале посольство России.
«Со скорбью узнали о кончине ветерана Великой Отечественной войны Константина Георгиевича Канаки, проживавшего в городе Афины», - объявили дипломаты.
Мужчина родился 29 сентября 1923 года и через два дня должен был отметить юбилей.
Константин Канаки ушел рядовым на фронт в сентябре 1941 года. До марта 1942 года в составе 136-го армейского запасного стрелкового полка участвовал в обороне Севастополя.
В декабре того же года указом Президиума Верховного Совета СССР военного удостоили медалью «За оборону Севастополя», но награду он получил только через 78 лет.
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