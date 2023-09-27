Ветеран ВОВ умер в Греции накануне 100-летнего юбилея

Читайте нас в:

«Со скорбью узнали о кончине ветерана Великой Отечественной войны Константина Георгиевича Канаки, проживавшего в городе Афины», - объявили дипломаты.

Мужчина родился 29 сентября 1923 года и через два дня должен был отметить юбилей.

Константин Канаки ушел рядовым на фронт в сентябре 1941 года. До марта 1942 года в составе 136-го армейского запасного стрелкового полка участвовал в обороне Севастополя.

В декабре того же года указом Президиума Верховного Совета СССР военного удостоили медалью «За оборону Севастополя», но награду он получил только через 78 лет.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.