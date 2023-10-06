Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Москве в пятницу

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«Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады Мосводостока с водооткачивающей техникой», - рассказал он.

Сегодня в столице, по прогнозам синоптиков, может выпасть четверть осадков от месячной нормы. На дежурстве в круглосуточном режиме находятся 1,5 тысячи аварийных бригад. В чрезвычайных ситуациях необходимо обращаться по единому телефону «112».

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве в пятницу. По данным синоптиков, метеопредупреждение о порывистом ветре до 17 метров в секунду будет действовать в Москве и Подмосковье 6 октября с 9:00 до 15:00.