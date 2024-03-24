Вещи и машины посетителей концерта в Crocus City Hall начнут выдавать вечером

«Вещи, оставленные в гардеробе „Крокуса“, вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18:00 - правоохранительный блок дал нам разрешение», - говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что специалисты закончат упаковывать вещи и опись одежды до 15:00. Сначала вещи смогут забрать те, у кого есть гардеробная бирка. Посетителей концерта попросили отнестись к этому с пониманием.

Воробьев добавил, что вечером также можно будет забрать автомобили с парковки у концертного здания. Всего на стоянке находятся 383 машины.

Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

Воробьев также сообщил, что спасатели начали разбирать сцену в Crocus City Hall. По окончании работ, которые займут около шести часов, туда удастся загнать 100-тонный кран для расчистки завалов.