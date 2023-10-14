Верующие отпразднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

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Хотя праздник Покров святой Богородицы связан с историей Константинополя, широко отмечают его именно в России. По легенде, много веков назад 14 октября Дева Мария спасла столицу Византии от нашествия мусульман-сарацин. Она раскинула над городом свой платок (покров), после чего опустился густой туман, который дезориентировал врагов.

На Руси этот праздник начали широко отмечать в середине XII века. Тогда же в нашей стране стали появляться покровские храмы, посвященные тому событию.

По мнению иеромонаха Макария, в нашей стране этот праздник приобрел особенную популярность, потому что русское религиозное сознание складывалось в условиях нашествий, войн и других бедствий.

«И здесь-то обращение к Богородице Марии, которая была началом вочеловечения, воплощения Бога, было крайне важно, в этом была особенность именно русского национального сознания, национальной истории», - заявил священник.

Храм Василия Блаженного на Красной площади посвящен как раз этому празднику. Его официальное название - собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. В субботу, 14 октября, в храме пройдет торжественное богослужение.

Ранее стало известно, какие поступки нельзя совершать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.