Верующие 15 февраля отметят Сретение Господне. Традиции и приметы праздника

Праздник Сретения установили в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки. Встреча состоялась на 40-й день после Рождества Христова, когда Мария и Иосиф принесли первенца в Иерусалимский храм. Их встретил праведный старец Симеон, который взял младенца Христа на руки и сказал: «Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут».

На Руси Сретение Господне всегда отмечали торжественно. В этот день проводились праздничные богослужения, народные гуляния и игрища. Именно в период Сретения зима встречается с весной, поэтому этот день часто наблюдается переменчивая погода.

Согласно приметам, если на Сретение выпадал снег, то был хороший урожай. А если было тепло и солнечно, то это является предвестником ранней весны. В эти дни нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, копать землю и рубить деревья.

Также запрещено сидеть без дела и жаловаться на свою судьбу. Это может привлечь в жизнь большие проблемы. Кроме того, лучше отказаться от поездок в лес, ведь в эти дни лесные звери более агрессивны.