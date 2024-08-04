04 августа 2024, 02:00

Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о встрече с Путиным

РИА «Новости»
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Один из вернувшихся по обмену россиянин Роман Селезнев рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в аэропорту Внуково в Москве. Своими впечатлениями он поделился с «Известиями».

«Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал», - сказал он.

По словам Селезнева, он «никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть человеком».

Также россиянин успел перекинуться парой фраз с главой государства. При этом Селезнев не уточнил, что именно говорил ему Путин.

«Там нет ничего секретного. Но разговаривая с ним, я ощутил просто человеческие эмоции», - резюмировал он.

Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами НАТО состоялся 1 августа. Президент России Владимир Путин лично встречал у трапа самолета восьмерых вернувшихся россиян, пообещав им госнаграды.

Заключенные Россия Владимир Путин Аэропорт Внуково
04 августа 2024, 00:00
«Глаз дергается, поджаты губы». Физиогномист оценил реакцию Савельева на арест
РИА «Новости»
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Психолог и эксперт по физиогномии Наталья Ковалева оценила реакцию сенатора Дмитрия Савельева во время оглашения решения суда о его аресте. Она рассказала РИА «Новости», что его мимика и действия выдавали стресс и напряжение.

По словам психолога, сенатор пытался выглядеть невозмутимым и держать себя в руках. При этом его тело было натянуто как струна, также он немного покачивался. Лицо Савельева также выдавало волнение. Ему явно не нравилось то, что он слышал, о чем говорили его поджатые губы.

«Правый глаз дергается, показывая, что человек находится на пике напряжения. Мозг быстро пытается обработать полученную информацию, поэтому Савельев часто моргает», - отметила Ковалева.

Психолог добавила, что на лице сенатора отсутствовали эмоции сожаления или раскаяния, но и облегчения тоже не было. Она считает, что Савельев готов к продолжению судебных разбирательств, морально настраивается к ним.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что вряд ли государственные награды сенатора помогут смягчить приговор , так как речь идет о совершении особо тяжкого преступления.

Психолог и эксперт по физиогномии Наталья Ковалева оценила реакцию сенатора Дмитрия Савельева во время оглашения решения суда о его аресте. Она рассказала РИА «Новости» , что его мимика и действия выдавали стресс и напряжение.

Совет Федерации РФ Уголовное дело
03 августа 2024, 20:41
Состояние попавшего в больницу после СИЗО блогера Эдварда Била ухудшилось
РИА «Новости»
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Блогер Эдвард Бил продолжает находиться в одной из больниц Москвы, куда его доставили из спецприемника. Адвокат пранкера Хамзат Шаро в беседе с 360.ru заявил, что сейчас он находится в полусознательном состоянии, врачи продолжают бороться с инфекцией.

«У Эдварда все еще все плохо с ногой. Врачи борются с инфекцией. Сегодня присутствовал на перевязке. Когда разбинтовали ногу, предстала страшная картина. Состояние ноги намного хуже, чем было в первый день», - объяснил Шаро.

По словам адвоката, вчера у блогера температура была свыше 40, он чувствовал себя очень плохо. Сейчас Бил находится в полусознательном состоянии. Врачи пока не готовы дать какую-то итоговую информацию.

«Сейчас это все последствия серьезного перелома ноги, с которым Эдварда поместили в спецприемник, где нет условий для реабилитации. По сути, у него была открытая рана. Кость срослась не в полной мере из-за инфекции, которая возникла при нахождении в спецприемнике», - добавил собеседник 360.ru.

Пранкер Эдвард Бил получил открытый перелом ноги из-за падения с самоката. На днях состояние блогера резко ухудшилось , после чего его перевезли в больницу из спецприемника, где он отбывал срок за административное правонарушение. Пранкеру грозит ампутация левой ноги.

Больницы Врачи Блогеры Эдвард Бил
03 августа 2024, 13:56
Тигренка забрали у жителя Москвы. Документов на хищника у него не нашлось
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Мужчину с тигренком заметили в продуктовом магазине в Раменках. О случившемся очевидцы сразу сообщили в надзорные органы. При проверке оказалось, что никаких документов у «владельца» маленького хищника нет, сообщили в столичной прокуратуре.

Правоохранители остановили москвича, когда он в очередной раз куда-то перевозил тигренка. Документов, которые могли бы подтвердить законность владения животным, у него не оказалось.

«Тигр занесен в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», - напомнили в пресс-службе.

Как москвич приобрел детеныша тигра, теперь выясняет Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы.

Тигренка уже передали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Сегодня в ведомстве уточнили, что он чувствует себя хорошо. Эксперты установили, что это самец.

Животные Москва
03 августа 2024, 00:31
Кинолог назвал признаки того, что собака счастлива и доверяет хозяину
РИА «Новости»
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил основные признаки того, что собака счастлива с хозяином. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

Кинолог отметил, что собаки не могут рассказать хозяину, что им не нравится, но умеют подавать сигналы. Их нужно научиться правильно считывать.

«Когда собаке с вами комфортно, она доверяет и ориентируется на вас. Питомцу не нужно нервничать, потому что жизнь с хозяином предсказуема: есть четкие правила, график кормления и выгула, он знает какую реакцию ждать на то или иное действие», - объяснил Голубев.

Кинолог добавил, что в этом случае собака испытывает здоровую привязанность к владельцу, понимает его просьбы и четко выполняет команды, чтобы получить похвалу. Счастливая собака не испытывает рядом с человеком стресс, не переживает из-за хаотичных изменений его требований.

Ранее Голубев предупредил, что собакам нельзя во время прогулок пить воду из луж , так как она может подхватить инфекцию, в числе которых самая опасная - лептоспироз.

Собаки Россия Животные

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