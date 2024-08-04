Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о встрече с Путиным

«Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал», - сказал он.

По словам Селезнева, он «никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть человеком».

Также россиянин успел перекинуться парой фраз с главой государства. При этом Селезнев не уточнил, что именно говорил ему Путин.

«Там нет ничего секретного. Но разговаривая с ним, я ощутил просто человеческие эмоции», - резюмировал он.

Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами НАТО состоялся 1 августа. Президент России Владимир Путин лично встречал у трапа самолета восьмерых вернувшихся россиян, пообещав им госнаграды.