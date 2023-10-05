Вернувшихся в Россию айтишников предложили восстанавливать на работе

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Идея программы будет заключаться в восстановлении в должности вернувшихся в Россию айтишников или в помощи им в поиске нового места деятельности. Также предлагается оказывать релокантам психологическую помощь, временное жилье и материальные пособия.

Как уточнили в ВНИИ труда, в 2023 году образовался стабильный спрос на специалистов в сфере IT. Только с января по август появилось более 120 тысяч таких вакансий. Наиболее востребованы специалисты, которые имеют шестилетний опыт работы и выше. Им готовы платить от 150 тысяч рублей.

Из страны уехали примерно 100 тысяч айтишников. По словам доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова Максима Максимова, уже около половины из них вернулись обратно. На данный момент за границей остались порядка 60 тысяч российских IT-специалистов.

«При этом число занятых в отрасли оценивается почти в 740 тысяч, а дефицит составляет более 500 тысяч», - подчеркнул он.

Если все уехавшие айтишники вернутся в Россию, в стране все равно образуется нехватка кадров, заключил он.

В РФ утвердили предельный возраст отсрочки от призыва в армию для IT-специалистов. Согласно указу, его повысили до 30 лет.