Верховный суд России разрешил не возвращать подарки бывших возлюбленных

Верховный суд определил, что подарки во время ухаживаний являются частью личных отношений, в рамках которых не предусматриваются какие-либо гражданско-правовые обязательства.

В издании отметили, что российский гражданин подал в Верховный суд иск с требованием к бывшей девушке вернуть подаренный им смартфон iPhone 12 Pro Max и деньги, потраченные на ремонт. К иску присоединилась его мать. Женщина заявила, что телефон принадлежал ей, и потребовала взыскать с девушки более 450 тысяч рублей. Суд не удовлетворил иск.

Ранее москвич подал в суд на компанию Apple, которая не доставила ему смартфон iPhone. Мужчина выиграл дело частично - он смог отсудить только 35 тысяч рублей.