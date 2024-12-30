Верховный шаман раскрыл просьбы россиян к духам на Новый год
Обращающиеся к духам люди в основном просят у них в новом году здоровья, мира и благополучия. Об этом РИА «Новости» рассказал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.
«В первую очередь людям нужны здоровье, мир и дружба между народами, благополучие», - подчеркнул он.
Допчун-оола избрали верховным шаманом России в 2018 году на первом всероссийском съезде шаманов в Кызыле. Весной 2025 года в стране может начать работу профсоюз шаманов.
Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) предупреждал православных, что традиция загадывать желания в новогоднюю ночь отсылает к язычеству. Он напомнил, что загадывание желаний относится к суевериям, которое к Церкви не имеет никакого отношения.
При этом, если отнестись к практике серьезно и связать с определенными религиозными традициями, то это будет означать отказ от христианской веры, предупреждал Сеньчуков.