Верховный шаман раскрыл просьбы россиян к духам на Новый год

«В первую очередь людям нужны здоровье, мир и дружба между народами, благополучие», - подчеркнул он.

Допчун-оола избрали верховным шаманом России в 2018 году на первом всероссийском съезде шаманов в Кызыле. Весной 2025 года в стране может начать работу профсоюз шаманов.

Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) предупреждал православных, что традиция загадывать желания в новогоднюю ночь отсылает к язычеству. Он напомнил, что загадывание желаний относится к суевериям, которое к Церкви не имеет никакого отношения.

При этом, если отнестись к практике серьезно и связать с определенными религиозными традициями, то это будет означать отказ от христианской веры, предупреждал Сеньчуков.