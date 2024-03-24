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«Стрельба в беззащитных людей - это верх бесчеловечности. Уверен, что каждый христианин, сострадая ближнему, в эти минуты скорбит вместе с родными и близкими погибших и молитвенно сопереживает болящим», - сказал он.

Страшная трагедия произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные боевики ворвались в Crocus City Hall и приняли в упор расстреливать невинных людей. В результате теракта погибли более 130 человек , свыше 150 пострадали.

Ранее очевидица произошедшего рассказала «360» жуткие подробности: после обстрела холл здания был завален трупами. Тела убитых были повсюду: над диванах, под буфетными столиками.

По делу о теракте задержали 11 человек.

Президент Владимир Путин пообещал покарать всех исполнителей , организаторов и заказчиков преступления.