11 мая 2024, 08:23

Венок из Херсонской области появился на мемориале у «Крокуса»

Телеканал «360»
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Венок памяти из Херсонской области появился на мемориале возле «Крокус Сити Холла». Об этом заявил организатор акции депутат Херсонской области Думы Игорь Черний. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам Черния, не каждый житель новых регионов может поехать в Москву и посетить мемориал. Но к венку они могут приложить журавликов, написать письма и выразить слова сочувствия До этого венок побывал в Скадовске, Алешках, Геническе, Мелитополе, Ростове-на-Дону и других городах.

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошло вечером 22 марта. По делу об атаке на концертный зал арестованы 12 фигурантов.

По данным Службы внешней разведки, организатор теракта находится за рубежом.

Расследование дела продолжается.

Москва Теракт в «Крокусе»
11 мая 2024, 14:25
Развожаев ответил участнице телешоу, назвавшей Севастополь «дырой»
РИА «Новости»
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Редакция телеканала «Пятница!» подверглась жесткой критике со стороны губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Причиной стала трансляция шоу «Большие девочки: Жизнь после проекта», где одна из участниц назвала свой родной Севастополь «дырой». Глава города в Telegram-канале указал на то, что выпуск в эфир такого заявления является кощунством.

Развожаев пояснил, что серия проекта вышла в эфир 10 мая. На следующий день после важной для города даты - 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Продюсеры и редакторы программы должны понимать, что транслировать такие высказывания недопустимо в любой день, а сейчас это выглядит особенно кощунственно. Уверен, что руководство канала примет соответствующие решения», - написал губернатор Севастополя.

Он добавил, что полностью уверен, что принимавшая участие в проекте горожанка уже поняла свою ошибку, увидев реакцию на свои слова со стороны земляков.

«Жители легендарного города-героя любят и уважают историю своего города, готовы защищать его всегда от любых нападок. Невозможно жить в нашем городе и не любить его!» - подчеркнул Развожаев.

Редакция телеканала «Пятница!» в своем Telegram-канале заявила, что в эфире прозвучало частное мнение участницы, которое авторы шоу не разделили.

«Предполагаем, что она назвала „дырой“ свою квартиру и не хотела никого обидеть. Героями наших реалити не раз были жители Севастополя, вдохновляющего и очень красивого города», - отметили в редакции.

В реалити-шоу «Большие девочки» участницы борются с лишним весом, чтобы изменить свою жизнь. Героиня из Севастополя сбросила 28 килограммов и решила остаться в Москве. Комментируя свое решение, она заявила, «что не вернулась в свою дыру, в свой Севастополь», но при этом отметила, что любит родной город.

Ранее скандал на шоу телеканала ТНТ «Это нормально» устроил певец Шура (Александр Медведев).Он вступил в перепалку с одним из зрителем и ушел из студии. Артист вернулся на съемку только после того, как противника вывели из студии.

Скандалы Севастополь Телевидение
11 мая 2024, 13:21
Современный инженер — какой он? В ОЭЗ «Технополис Москва» составили портрет специалиста
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Каким должен быть инженер высокотехнологичных производств? В ОЭЗ «Технополис Москва» ответили на этот вопрос, представив портрет современного специалиста. Это опытный и самостоятельный профессионал с интересным портфолио вместо сухого резюме. Соискатели при этом делают выбор в пользу хорошо оснащенных предприятий, с высокой зарплатой, соцпакетом и возможностью выбирать гибкий график.

«Специфика отрасли подразумевает выстраивание тесных связей инженеров-практиков с научным сообществом и коллегами по рынку», - добавил Дегтев.

К таким выводам пришли специалисты проекта «ТехноРабота», проанализировав 1300 резюме и 600 вакансий. Аналитики отмечают, что на долю мужчин приходится порядка 60% соискателей инженерных специальностей.

Немного иной портрет инженера в сфере информационно-коммуникационных технологий. В ОЭЗ Москвы этот сектор включает более 14 предприятий, работает на них свыше тысячи человек. Здесь портрет инженера также представляет мужчина с одним или двумя высшими образованиями, но он моложе - возраст варьируется от 30 до 35 лет.

На сегодняшний день, по его данным, в особой экономической зоне работают свыше 30 компаний отрасли, на которых трудятся около 6,7 тысячи человек. Специалист в области микроэлектроники в ОЭЗ - это, как правило, семейный мужчина от 40 до 50 лет и старше, с высшим образованием и постоянно занимающийся самообучением.

Доля женщин на предприятиях в ОЭЗ «Технополис Москва» чуть выше 40%. Главным образом они работают технологами, например, в микроэлектронике, на фармпроизводствах и в компаниях, занимающихся выпуском новых материалов и в IT-сфере.

Многие компании ОЭЗ привлекают и молодых специалистов, предлагая производственные практики и стажировки. Только в минувшем году благодаря проекту «Техностажировка» практику в ОЭЗ прошли более 400 студентов колледжей и вузов.

Современный промышленный сектор требует от сотрудников действительно глубоких знаний, прикладных навыков и способностей внедрять передовые производственные технологии, отметил министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня при помощи проекта „ТехноРабота“ около 70 высокотехнологичных предприятий ОЭЗ „Технополис Москва“ находят в свою команду квалифицированные кадры», - подчеркнул он.

По данным главы департамента, с 2023 года компании получили свыше 1,3 тысячи резюме от соискателей и закрыли 600 вакантных мест.

«В частности, с начала 2024-го было открыто 150 вакансий, из которых 100 - закрыты», - уточнил Овчинский.

Ждут учащихся и в этом году. Например, один из опорных НИИ отрасли микроэлектроники готов познакомить с производством более 100 будущих специалистов, 60 студентов ждет компания, являющаяся лидером по выпуску чипов, 30 молодых людей - производитель онкопрепаратов, 25 - производитель медтехники.

Также предприятия хотят видеть у себя будущих дипломированных инженеров. Растет спрос и на механиков, токарей, слесарей.

Вакансии от резидентов для стажеров и соискателей ежедневно обновляются в разделе «ТехноРабота» на сайте ОЭЗ «Технополис Москва».

В кадровых службах предприятий ОЭЗ Москвы отметили, что от соискателей ждут портфолио с удачными проектами, а не просто сухое резюме. Так же важна хорошая квалификация, понимание принципов проектной работы, владение актуальными программным обеспечением. Высоко ценится и рационализаторская активность инженера.

А чего хотят соискатели? Они ожидают стабильную и высокую заработную плату, ДМС, возможность заниматься исследованиями и работать на современном оборудовании, гибкий график и повышение квалификации.

«Больше всего именно в опытных высококвалифицированных кадрах нуждаются предприятия микроэлектроники ОЭЗ - именно поэтому на таких производствах высокий средний возраст сотрудников», - рассказал генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Работа Москва
11 мая 2024, 10:10
Водители автобусов во Владивостоке устроили забастовку
РИА «Новости»
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Во Владивостоке недовольные заработной платой водители устроили забастовку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Местные жители рассказали, что утром 11 мая порядка 10 автобусов отказались работать на маршруте и встали на улице Добровольского. Забастовка началась около 06:00 утра по местному времени и спустя несколько часов завершилась.

На ситуацию обратила внимание прокуратура по Приморскому краю. Ведомство сообщило в Telegram-канале , что по факту инцидента началась проверка в ООО «Владавто» и ООО «Каслар». По данным ведомства, на линию не вышли 22 автобуса.

«Прокуратуры Первореченского и Первомайского районов Владивостока организовали проверку по делу о возможном нарушении прав водителей общественного транспорта. Предварительно, информация о полной невыплате заработной платы не нашла своего подтверждения», - отметили в пресс-службе.

В марте рабочие в Финляндии устроили демарш против властей.

Автобусы Владивосток Водители Забастовки
11 мая 2024, 09:02
Рисующего картины дубинкой российского художника обвинили в антисемитизме
РИА «Новости»
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Российский художник Артем Лоскутов стал объектом критики после написанной дубинкой картины, на которой он изобразил флаг Израиля. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Лоскутов выполнил работу на холсте 40 на 40 сантиметров. В Telegram-канале он объяснил, что написал картину под впечатлением от жестокости армии Израиля и ее фанатов.

«Без звезды Давида серия изображенных дубинкой и построенных на насилии символов государственных систем была бы неполной», - написал художник.

После этого Лоскутов столкнулся с волной критики. В комментариях к публикации подписчики обвинили его, что он просто нашел способ подзаработать на резонансной теме, а также упрекнули в антисемитизме.

Ранее президент США Джо Байден признал, что страна причастна к смертям мирных людей в секторе Газа, потому что Израиль применял поставленные ему американские вооружения.

Израиль Картины Художники

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