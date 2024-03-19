«Величайший комментатор». Новость о смерти Уткина назвали ужасной

«Величайший комментатор, ставший символом профессии. И, в общем-то, любовь целого поколения к футболу, спорту, связана с его голосом. Поэтому все шокированы. Сейчас вот нахожусь на мероприятии РФС (Российский футбольный союз - прим. ред.), еще никто не знает об этом, но, конечно, новость ужасная», - поделился Садоков.

Журналист Уткин скончался на 53-м году жизни , рассказал его коллега Иван Карпов. Он отметил, что у комментатора было «что-то с сердцем».

Василий Уткин получил первую работу на телевидении в 1992 году. Журналиста удостоили премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.