«Ведьму» из Петербурга оштрафовали на 500 тысяч рублей после обмана 44 человек

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Женщина совершила ряд преступлений, где всем потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму почти два миллиона рублей. Подсудимая признала свою вину и возместила средства, говорится в сообщении.

Петербурженка разместила объявление об оказании магических услуг в социальных сетях в 2021 году. Одним из потерпевших оказался житель Волгограда, который перевел «ведьме» 13 тысяч рублей с целью избавить родственника от наркотической зависимости. Кузнецова не решила проблемы, но деньги присвоила, как и в ряде других аналогичных ситуаций.

Ранее таксист в Москве спас 85-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников. Полиция поблагодарила мужчину за поступок.