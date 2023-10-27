Ведение пабликов для релокантов предложили приравнять к экстремизму

По словам Ярошенко, в последнее время резко выросло количество пабликов и блогеров, популяризирующих идею покинуть Россию. Такие каналы рассказывают, как получить ВНЖ или гражданство в той или иной стране, как найти работу и что в целом нужно сделать для переезда. Политолог выразил уверенность, что таким образом авторы каналов популяризируют идею иммиграции и стимулируют людей уехать из России.

«На мой взгляд, надо рассмотреть возможность на законодательном уровне приравнять такую популяризаторскую практику к статье 208.4 УК РФ - публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По сути, они занимаются экстремистской деятельностью, рассказывая людям, как уезжать, куда бежать и что делать. И стимулируя к этому», - заявил Ярошенко.

Политолог пояснил, что, согласно стратегии национальной безопасности РФ, принятой в прошлом году, под долгосрочными национальными интересами в первую очередь понимается сбережение народа России. Из этого Ярошенко сделал вывод, что популяризация иммиграции угрожает национальной безопасности страны.

Ярошенко отметил, что блогеры, которые ведут такие каналы, зарабатывают на этом деньги. Так что они ради собственной выгоды призывают своих подписчиков бежать из России.

«Вот почему их ресурсы должны быть блокированы, а сами они должны быть наказаны за деятельность, которая вредит национальным интересам и, в конечном счете, национальной безопасности РФ», - выразил уверенность политолог.

Ранее западные аналитики спрогнозировали увеличение потока возвращающихся в Россию релокантов. По данным газеты The Financial Times в страну вернулись около 15% от общего количества уехавших после начала СВО.