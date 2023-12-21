Вечеринку Ивлеевой окрестили настоящим мракобесием

«Настоящее мракобесие. Идет СВО, сложное время. Люди обыкновенные не поймут. Мы считаем, что нужно проверять, у нас есть закон. В этой ситуации надо разбираться и привлекать Ивлееву как организатора мероприятия. Это настоящая пропаганда чистой воды», - сказал он.

Бородин отметил, что его проект также обратился в правоохранительные органы с заявлением на Ивлееву.

«Обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ, наркотиков и развращения несовершеннолетних», - добавил глава ФПБК.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о прошедшей «голой» вечеринке в Москве , которую организовала Ивлеева. Ее посетили многие известные личности, в том числе Филипп Киркоров, Лолита, журналистка Ксения Собчак и другие.

После этого общественное движение «Зов народа» обратилось с заявлением в Следственный комитет, МВД и прокуратуру с просьбой проверить мероприятие.