22 ноября 2023, 13:15

Вдова военкора Татарского не станет подавать иск к Треповой

РИА «Новости»
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Супруга погибшего военного корреспондента Владлена Татарского Валерия Фомина сказала, что не станет подавать гражданский иск к Дарье Треповой*, которую обвиняют в теракте в петербургском кафе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во время судебного заседания в среду Фомину спросили, обращалась ли она с иском к подсудимой.

«Нет, не буду [подавать иск]», - ответила она.

Женщина сообщила, что Татарский редко принимал личные подарки. Также она призналась, что не знала Трепову* раньше, однако видела фотографии открыток, которые девушка передала ее мужу для поддержки бойцов в конце марта.

«В тот день я была в кафе, хотела сесть ближе к мужу, но места оказались заняты. Тогда увидела Трепову*, которая пыталась задать вопрос, но вышло путано и слишком длинно. Позже вынесли ее статуэтку, после чего по приглашению Максима она села рядом. Взрыв прозвучал несколько минут спустя», - добавила Фомина.

После допроса вдовы слово предоставили Треповой*, она сказала: «Мне очень жаль».

Теракт в петербургском кафе произошел в апреле 2023 года, писал RT. Трепова* вручила военкору статуэтку со взрывчаткой, в результате взрыва она погиб. Позднее обвиняемая частично признала свою вину.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Суд Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
22 ноября 2023, 21:19
Сбившихся с пути розовых фламинго спасли на Алтае
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Двух фламинго, которые сбились с пути из-за урагана, спасли в Горном Алтае. Птиц отправили в зоопарк города Барнаула, сообщила пресс-служба Минприроды Алтайского края.

«Двух фламинго сосем недавно нашли в Чойском районе республики Алтай. Эти птицы попадают в Алтайский край и в соседние регионы из-за сильных ветров», - рассказал вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель.

Розовых фламинго доставили из Чойского района в Горно-Алтайск. В этом оказали содействие сотрудники Сайлюгемского национального парка. Оттуда птиц забрали и привезли в барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Фламинго уже адаптируются к новому месту жительства.

Ранее в Москве в в парке усадьбы Трубецких в районе Хамовники обнаружили лебедей , которые не собирались улетать на юг. Их спасли сотрудники МЧС и орнитологи. Позже стало известно, что лебедей заберут на зимовку в питомник, где уже содержат около сотни птиц.

Птицы
22 ноября 2023, 20:57
Путин подписал указ о новых положениях рассмотрения вопросов гражданства России
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, а также образец бланка с торжественной клятвой. Глава государства подписал соответствующий указ в связи с принятием в апреле нового федерального закона «О гражданстве РФ». Документ появился на портале правовых актов.

«Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка», - указали в документе.

Указ также распространяется и на другие правовые акты, касающееся гражданства. Прежние нормативные документы, действовавшие до принятия нового закона, утратили свою силу. Однако текст присяги гражданина РФ не изменился.

Путин подписал новый федеральный закон «О гражданстве РФ» 28 апреля текущего года. Документ сохранил только правила приема в гражданство в исключительном порядке. Остальные вопросы принятия в гражданство перешли к МВД и МИД РФ.

Паспорта Россия Владимир Путин
22 ноября 2023, 20:19
Временный запрет на экспорт летнего дизеля сняли в России
РИА «Новости»
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Правительство России решило отменить запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Это связано с насыщением внутреннего рынка, сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива. Его ввели 21 сентября в рамках комплекса мер стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива», - указали в министерстве.

Как отметили в ведомстве, в течение минувших двух месяцев внутренний рынок страны обеспечили дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином. Также сохранились высокие объемы переработки нефти на НПЗ.

С 17 ноября в России перестал работать временный запрет на экспорт бензина. По данным Минэнерго, запрет на экспорт бензина отменили, чтобы не допустить разгрузки НПЗ и обеспечения высоких уровней производства топлива.

Топливо Бензин Россия
22 ноября 2023, 18:46
Московскому издательству учебной литературы предоставят льготы
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Издательство «Просвещение-Союз» получило статус якорного резидента технопарка «Красный пролетарий». Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В пресс-службе столичного правительства подчеркнули, что эта мера уменьшит для предприятия налог на прибыль до 13,5%, что меньше обычных 17%.

Издательство «Просвещение-Союз», основанное в 2020 году, специализируется на создании образовательной и стимулирующей к развитию литературы для младших школьников и детей дошкольного возраста. Также оно стало оказывать консультационные услуги.

Пространство, занимаемое организацией в технополисе, составляет 604,4 квадратных метра, а численность сотрудников достигла 111 человек.

Издательство «Просвещение-Союз» стало вторым ключевым резидентом технопарка. В 2022 году это звание получило акционерное общество «Издательство „Просвещение“».

Ранее технопарк в Долгопрудном вошел в топ-5 проектов по версии сайта «Достижения.рф».

Сергей Собянин Москва 2023

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