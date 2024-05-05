«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», - сказал глава государства.

Президент присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В обращении к россиянам Путин также отметил, что духовные пастыри всегда были вместе с народом. Даже сейчас, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации помогаю тем, кто в этом нуждается.