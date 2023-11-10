10 ноября 2023, 10:38

ВДНХ во Всемирный день науки открыл для москвичей шесть музеев

Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня в Москве отмечают Всемирный день науки. В честь этого знаменательного события шесть музеев ВДНХ открыли свои двери для гостей. Среди них: центр «Космонавтика и авиация», выставочный комплекс «Атом», экоцентр «Цветоводство», музей «Биотех», выставка «12 признаков живого» Государственного биологического музея имени Тимирязева, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Гости и жители Москвы увидят образцы летательной техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий и многое другое, связанное с космосом в павильоне № 34. Также для детей и взрослых подготовили тематические экспозиции в павильоне «Атом».

Еще одной интересной площадкой станет эколого-просветительский центр «Цветоводство». Там расскажут о мире растений, насекомых, а также об истории павильона. А в «Музее „Биотех“» развернули экспозицию о создании вакцин, биореакторов, сити-ферм и многом другом.

О мероприятиях в других павильонах москвичи могут узнать на официальном сайте.

Кроме этого, в эту субботу, 11 ноября, в парке «Зарядье» проведут тематическую программу ко Всемирному дню науки. Гостям покажут эксперименты, проведут для них практикумы и лекции. Мероприятия пройдут в центре «Заповедное посольство».

Музеи Москва 2023 ВДНХ
10 ноября 2023, 10:43
Тренинги по эффективному трудоустройству проведут в ноябре в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Служба занятости столицы пригласила горожан на бесплатные обучающие тренинги для успешного трудоустройства. Благодаря новым знаниям можно развивать универсальные навыки и совершенствовать конкурентоспособность. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель директора службы занятости населения города Москвы Роман Никитин рассказал, что карьерный путь во многом зависит от понимания и развития универсальных личностных компетенций.

По его словам, работодатели ценят гибкие навыки соискателей при приеме на работу наравне с профессиональными. Умение адаптироваться, выстраивать продуктивные отношения с коллегами, правильно действовать в стрессовой ситуации - это, несомненно, конкурентные преимущества при трудоустройстве.

«Наши специалисты помогают горожанам повысить уверенность в себе, быстрее найти подходящее место работы и приступить к профессиональной самореализации. В течение месяца мы проведем несколько мероприятий, которые заинтересуют тех, кто готов расти в карьере и достигать профессиональных целей», - рассказал Никитин.

Центр «Моя работа» в ноябре проведет бесплатные онлайн-встречи. Присоединиться к ним может любой желающий.

С 13 по 15 ноября пройдет «Марафон финансовой грамотности для самозанятых: зарабатывай и управляй». Участникам расскажут, как определить стоимость товаров и услуг и переводить активные доходы в пассивные.

Тренинг «Мой стресс: способы управления» эксперты центра проведут 15 ноября. На занятии слушатели научатся справляться с тревогой и восстанавливать эмоциональное равновесие.

21 ноября состоится вебинар «PRO-время: управляй своей жизнью». Участники познакомятся с методами планирования и распределения задач, узнают, как повысить продуктивность в работе и повседневной жизни.

27 ноября пройдет вебинар «Я - самозанятый 3.0: автоматизация бизнес-процессов». На нем эксперты расскажут, как с помощью цифровых технологий современные компании оптимизируют рутинные процессы.

13 ноября состоится тренинг «Лидерство по-суворовски, или Гибкий подход в управлении». На занятии специалисты расскажут, в чем заключался секрет успеха А. В. Суворова и как перенять стратегию полководца для себя и своего дела.

Онлайн-занятие «Как составить продающее резюме» состоится 21 ноября. Слушателям расскажут, как описать достижения, опыт работы и увлечения, чтобы выделить себя среди претендентов на вакансию.

27 ноября на тренинге «Как пройти собеседование» можно отработать навыки самопрезентации и научиться справляться с волнением при мысли о предстоящем интервью.

Кроме того, фестиваль психопросвещения пройдет в Москве в ноябре.

Фестивали Москва 2023
10 ноября 2023, 10:42
Собянин рассказал о 80 масштабных инвестиционных проектах Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве приступили к реализации 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Появление этих объектов приведет к созданию более 52 тысяч рабочих мест.

На севере столицы уже заработал технопарк, где специалисты занялись проектированием и разработкой технологических решений для строительной отрасли. На западе Москвы появится вторая очередь мясоперерабатывающего завода. На северо-востоке столицы начнут производить косметику, средства личной гигиены и индивидуальной защиты.

Начиная с 2016 года, город стал предоставлять участки для подобных инвестиционных проектов без проведения торгов. Застройщики смогли получать землю в аренду, а Москва - новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления.

Также в Московской области стали активно развивать импортозамещающие проекты.

В регионе инвестируют более 17 миллиардов рублей в импортозамещение стройматериалов.

Инвестиции Сергей Собянин Промышленность Москва 2023
10 ноября 2023, 08:40
Москва попала под гребень антициклона
РИА «Новости»
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Москва окажется в северной части антициклона в пятницу, 10 ноября. Температура воздуха в столице будет держаться на положительной отметке. Дождя не будет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическую ситуацию в столице сформирует гребень антициклона. Вытягиваясь с юга, он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений и удержит вероятность осадков близкой к нулю», - подчеркнул синоптик.

Воздух прогреется до 6… 8 градусов, в Подмосковье - 4… 9 градусов. Ветер подует с юго-западного направления со скоростью три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно расти и достигнет 749 миллиметров ртутного столба - немного выше нормы.

В субботу осадков не прогнозируют, а столбики термометров покажут от 5 до 7 градусов.

Ранее москвичей предупредили о возвращении морозов.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
10 ноября 2023, 06:47
Выдачу квартиры за третьего ребенка предложили в Совфеде
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Семьям с тремя и более детьми в России необходимо выдавать квартиру. С таким предложением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, написало РИА «Новости».

«Когда я еще была губернатором в Санкт-Петербурге, после рождения третьего ребенка семья вставала в очередь и получала квартиру от государства максимум в течение года. Здесь же страна тоже должна давать квартиру семьям с детьми», - отметила она в ходе парламентских слушаний в верхней палате парламента.

Матвиенко подчеркнула, что государство должно стараться улучшать жилищные условия семей с детьми.

«Для стимулирования рождаемости обеспечением семей с детьми жильем станет одним из важных инструментов», - добавила председатель Совфеда.

Также ранее Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты подоходного налога.

Семья Россия Валентина Матвиенко

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