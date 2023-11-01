ВДНХ проведет бесплатные экскурсии в честь Дня народного единства

В Музее славянской письменности «Слово» в 16:00 и 18:00 пройдет экскурсия под названием «Как письменность народы объединила», посвященная истории кириллицы, а в центре «Космонавтика и авиация» в 17:00 и 19:00 расскажут о «Космических городах России».

Посетители смогут увидеть макеты ракет-носителей, произведенные РКЦ «Прогресс» из Самары, а также изучить устройство стартовой площадки космодрома Восточный, расположенного в Циолковском. Они также узнают интересные факты об орбитальной станции «Мир», созданной в Москве.

Участие в экскурсиях будет бесплатным, но для посещения понадобится предварительная регистрация.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в столице.