ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян к Путину

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«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% респондентов», - указал ВЦИОМ.

Исследователи отметили, что за неделю уровень доверия к главе государства поднялся на 1,3 процентных пункта. Такой же рост продемонстрировал показатель одобрения деятельности Путина - он достиг 74,9%.

Работу премьер-министра России Михаила Мишустина положительно оценили 52% респондентов (рост на 0,9 процентных пункта за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства поднялся за неделю на 1,2 процентных пункта и составил 49,7%.

Опрос проводили с 2 по 8 октября 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

В другом опросе ВЦИОМ 79% респондентов назвали Путина лучшим кандидатом на пост президента. Исследование показало, что 74% россиян верят в способность нынешнего главы государства гарантировать стабильность в стране.