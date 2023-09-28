Важность предсказуемого курса рубля подчеркнули в Минфине

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«Кому-то в государстве важно, чтобы рубль был слабым, а кому-то - сильным. Для Минфина важно, чтобы он оставался предсказуемым и стабильным, мы работаем над этим вместе с Центральным банком», - сказал он.

Силуанов также рассказал об основных принципах составления государственного бюджета.

«Бюджет не может полагаться на прогнозы. Мы говорим о ценах на нефть, инфляции или росте экономики. Бюджет должен оставаться устойчивым и сбалансированным вне зависимости от любых прогнозов», - добавил глава ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сбалансированной и устойчивой нынешнюю экономическую ситуацию в России.

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