Важность предсказуемого курса рубля подчеркнули в Минфине
Курс российского рубля должен быть предсказуемым для всех участников рынка. Об этом на пленарной сессии Мосфинфорума заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова привело РИА «Новости».
«Кому-то в государстве важно, чтобы рубль был слабым, а кому-то - сильным. Для Минфина важно, чтобы он оставался предсказуемым и стабильным, мы работаем над этим вместе с Центральным банком», - сказал он.
Силуанов также рассказал об основных принципах составления государственного бюджета.
«Бюджет не может полагаться на прогнозы. Мы говорим о ценах на нефть, инфляции или росте экономики. Бюджет должен оставаться устойчивым и сбалансированным вне зависимости от любых прогнозов», - добавил глава ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин назвал сбалансированной и устойчивой нынешнюю экономическую ситуацию в России.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.