24 августа 2024, 13:03

«Важно собрать максимум доказательств». Юрист — о разделе криптовалюты при разводе

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Криптовалюта — это имущество, поэтому подлежит разделу при разводе. О нюансах дележки цифровых денег рассказал РИА «Новости» адвокат Андрей Андреев.

Криптовалюта - это имущество, поэтому подлежит разделу при разводе. О нюансах дележки цифровых денег рассказал РИА «Новости» адвокат Андрей Андреев.

Он сообщил о случаях, когда перед бракоразводным процессом супруги переводят общие сбережения на криптовалютные кошельки или на биржи за границу. Выявить такие переводы сложно из-за анонимности и децентрализованности криптовалютных активов.

Юрист отметил, что в такой ситуации второму супругу нужно доказать в суде, что криптовалюту специально перевели, чтобы уменьшить сумму совместно нажитого имущества.

«Важно собрать максимум доказательств, подтверждающих наличие и размер криптовалютных активов, включая выписки из кошельков, транзакции, переписку и другие подтверждающие документы», - пояснил Андреев.

Ранее юрист Татьяна Цыганова рассказала о разделе недвижимости , купленной за маткапитал, при разводе. По ее словам, суды стали чаще принимать решения в пользу детей, защищая их интересы.

Семья Криптовалюты Отношения Громкие разводы
23 августа 2024, 16:54
Сын Кадырова показал мастерство стрельбы по-македонски из золотых пулеметов
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продемонстрировал стрельбу двумя руками из золотых пулеметов. Он разместил видео в социальной сети Instagram*.

При этом ролик он опубликовал еще в мае, но популярность кадры получили только сейчас. На видео молодой человек, взяв в каждую руку по автомату золотого цвета, одновременно вел огонь.

Рядом с Адамом стояли несколько мужчин. Один из них держал смартфон и снимал стрельбу на камеру.

На днях сын главы Чечни показал президенту России Владимиру Путину, как он ловко владеет оружием. Адам стрелял по мишеням на учебном полигоне Университета спецназа в Гудермесе.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Стрельба Видео Адам Кадыров
22 августа 2024, 22:58
«Беречь и защищать». Воробьев поздравил россиян с Днем Государственного флага
РИА «Новости»
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Сегодня, 22 августа, в России отмечают День Государственного флага. Этот праздник напоминает россиянам о том, что все они являются частью большой и великой страны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram–канале.

«Важно любить ее, передавать эту любовь нашим детям, беречь и защищать, как это делают сегодня наши ребята на передовой», - написал он.

Ранее главный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов рассказал в беседе с 360.ru, как в России появился нынешний триколор. По его словам, госсимвол зародился еще на отечественном флоте более 300 лет назад. Впервые уже привычное для россиян сочетание цветов появилось на корабле при царе Алексее Михайловиче Романове.

Сегодня, 22 августа, в России отмечают День Государственного флага. Этот праздник напоминает россиянам о том, что все они являются частью большой и великой страны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram–канале.

Праздники Андрей Воробьев Корабли Россия
22 августа 2024, 19:06
«Самый ранний полосатый флаг». Историк рассказал, как появился российский триколор
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Российский триколор зародился еще на отечественном флоте более трех веков назад. В День государственного флага доктор исторических наук, председатель Геральдического совета при президенте России, главный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов рассказал 360.ru, как и когда в стране появился нынешний госсимвол.

По его словам, впервые сочетание цветов бело-сине-красного появилось на корабле при царе Алексее Михайловиче Романове. Для изготовления флага этого судна выбрали и выписали ткани белого, синего и красного цветов.

«Самый ранний полосатый флаг, который мы реально знаем, это флаг царя Московского, который датируется 1693 годом», - уточнил историк.

Вилинбахов отметил, что изначально триколор существовал для кораблей торгового и гражданского флотов. Потом эти флаги становились национальными, государственными.

«Этому флагу насчитывается более 300 лет. <…> Когда встал вопрос в 1990 году о государственной символике, еще при РСФСР, был предложен специальной комиссией бело-сине-красный флаг, который уже де-факто появился в августе 1991 года, и 22 числа он был внесен в Конституцию России как флаг нашего государства», - заключил он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил вывешивать на фасады жилых зданий государственные триколоры. По его словам, флаги должны украшать дома и в будни.

Праздники Россия
22 августа 2024, 18:07
Инновационный радиопрепарат начали применять в России для лечения рака простаты
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В России начали применять радиофармацевтический препарат для лечения особо тяжелой формы рака предстательной железы. Об этом сообщил сайт Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРИО) ФМБА.

Кастрационно-резистентный рак предстательной железы является особо тяжелой формой рака, которая не лечится традиционными методами.

Однако радиофармпрепарат «225Ac-PSMA» на основе радиоизотопа Актиния-225 показал эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм рака.

Ранее в Институте биофизики будущего МФТИ разработали препарат для лечения рака легких. Его начнут протестируют in vitro (в пробирке) до конца года.

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