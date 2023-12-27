27 декабря 2023, 11:30

«Важно иметь надежду». Благотворительные фонды подвели итоги работы в 2023 году

Телеканал «360»
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Представители благотворительных организаций подвели итоги уходящего года и рассказали «360» о своей деятельности. В частности, фонду Константина Хабенского удалось в 2023 году собрать более 830 миллионов рублей на помощь детям с опухолями мозга, а фонд «Обнаженные сердца» открыл центры в Нижнем Новгороде, Туле и Санкт-Петербурге.

«За почти 20 лет нашей работы помощь фонда получили 24 700 детей, молодых людей и членов их семей. Мы помогаем взрослым с аутизмом или интеллектуальными нарушениями трудоустроиться. У нас есть проект сопровождаемое трудоустройство, сопровождаемая занятость», - поделился директор по коммуникациям фонда «Обнаженные сердца» Кемал Тарба.

Сейчас у каждого 36-го ребенка диагностирован аутизм, еще два года назад это расстройство выявляли у каждого 58-го. Помощь с социализацией таких детей родители находят в государственных структурах и в благотворительных фондах.

Тарба подчеркнул, что организация проводит обучение специалистов и дает информацию родителям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Замруководителя центра фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Бальчукова добавила, что специалисты организации помогают особенным детям освоить необходимые для детского сада навыки.

«Да это может быть, если у ребенка будут высокие навыки он может там просто ходить, это может быть с тьютором, это может быть какая-то группа специальная, разные есть варианты», - пояснила она.

Бальчукова подчеркнула важность поведения родителей, их настрой и умение говорить о проблеме, а также отношение общества к детям с особенностями.

«Мы учим людей с аутизмом быть в обществе, учиться общаться с людьми, но с другой стороны и общество - сады и школы должны знать как помочь людям с аутизмом», - заключила она.

Фонд Константина Хабенского помог более чем 4000 пациентов с опухолями головного и спинного мозга. Как правило, это дети и молодые люди в возрасте до 25 лет.

«Важно иметь надежду на выздоровление и фонд в рамках всех его благотворительных программ стремиться к тому, чтобы эта надежда была реализована для каждого пациента в нашей стране», - отметила директор Фонда Константина Хабенского Екатерина Бартош.

Жители столицы также могут помочь детям с особенностями развития благодаря акции «Добрая елка». О том, как исполнить заветные мечты подопечных некоммерческих организаций, рассказали на фотовыставке в Измайловском парке.

Благотворительность Дети Инвалиды
27 декабря 2023, 11:05
Ракова рассказала о новогодних подарках на московском социальном маркетплейсе
РИА «Новости»
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Жители столицы смогут купить новогодние подарки на онлайн-площадке «Москва — добрый город», где собрали творения полутора тысяч мастеров, работающих в инклюзивных мастерских. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи смогут выбрать из полутора тысяч изделий и произведений искусства, представленных в разных категориях - от бижутерии до текстиля, вязаных изделий и игрушек. Все они сделаны с высоким мастерством под чутким взором дизайнеров и опытных наставников.

«Покупая эти сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят новогоднее чудо авторам работ. Ведь для особых мастеров это возможность почувствовать себя востребованными, найти новых друзей, работать и зарабатывать», - добавила Ракова.

Среди участников много постоянных партнеров, таких как «Изумрудный город» и «Бабушкин клубок», фонды «Круг» и «Даунсайд Ап», а также множество других организаций, поддерживающих людей с особыми потребностями.

Социальный маркетплейс «Москва - добрый город» - первый государственный проект такого рода в России, созданный в 2021 году. Он направлен на помощь людям с инвалидностью, ограниченными возможностями и в трудной жизненной ситуации. За два года его работы москвичи с инвалидностью создали более 50 тысяч подарков.

Жители столицы смогут купить новогодние подарки на онлайн-площадке «Москва - добрый город», где собрали творения полутора тысяч мастеров, работающих в инклюзивных мастерских. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Инвалиды Новый год Маркетплейсы Москва 2023 Анастасия Ракова
27 декабря 2023, 04:49
Продажу просроченных и нелегальных лекарств сделают технически невозможной
Freepik
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Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития поручили разработать проект постановления о запрете реализации нелегальных и просроченных лекарственных препаратов через механическую блокировку на основании информации в системе маркировки. Поручение правительству дал вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщило издание РБК.

Этот нормативный акт призван защитить потребителей, его должны представить до 12 февраля 2024 года.

Заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов пояснил РБК, что речь идет о механизме блокировки продажи просроченного или нелегального лекарства.

В Минздраве подчеркнули, что реализация фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарств запрещена действующим законодательством. В Минпромторге отметили, что уже начали работу в этом направлении.

С сентября 2024 года в России запустят обязательную маркировку консервов, ветеринарных препаратов, растительных масел и кормов для животных. Минсельхоз поддержал запуск маркировки.

Лекарства Минздрав Блокировки Россия Аптеки
26 декабря 2023, 23:14
Зюганов объяснил, почему не стал выдвигаться на пост президента
РИА «Новости»
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не стал выдвигать свою кандидатуру на пост президента России на выборах в 2024 году. В Telegram-канале политик объяснил, что партия сочла крайне важным продолжение его работы на нынешнем поприще.

«Я возглавляю в Госдуме фракцию КПРФ, народно-патриотические союз, в который входят 56 общественных организаций. Кроме этого, руковожу ученым и экспертными советами, в который входят лучшие умы и кадры страны. Поэтому партия посчитала крайне важным, чтобы я продолжил работу на этих направлениях», - написал Зюганов.

Кандидату в президенты необходимо сосредоточиться на избирательной кампании с опорой на грамотную команду, добавил политик.

Съезд КПРФ выдвинул кандидатом в президенты депутата ГД Николая Харитонова. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что партии реализуют свое право выдвигать кандидатов.

Депутаты Россия Выборы президента РФ КПРФ
26 декабря 2023, 19:08
Собянин подвел итоги в сфере строительства в Москве за год
РИА «Новости»
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Московским строителям удалось сохранить высокие темпы в 2023 году и достигнуть значительных результатов. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в 2023 году строителям удалось запустить третий и четвертый Московский центральный диаметр, проложить 115 километров дорожной сети, открыть 13 железнодорожных платформ и ввести в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, включая 6,2 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Кроме того, в столице появилось 114 объектов социального назначения, среди которых 68 учебных заведений, 24 медицинских учреждения, 20 объектов для занятий спортом и два культурных сооружения.

«На ближайшие годы планы не менее амбициозные», - отметил мэр.

Так, в столице собираются открыть еще три линии метро. Суммарно на них появится около 40 новых станций.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023

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