Вассерман рассказал, запретят ли в Россию криптовалюту

Парламентарий отметил, что при заполнении официальной декларации указывает все свои доходы, в числе которых не только депутатская зарплата, но и средства, полученные за работу на радио и телевидении.

«Поскольку сейчас все больше распространяется безналичные расчеты, расчеты наличными естественным образом вызывают все больше подозрений. Наилучший способ снять эти подозрения - это декларировать эти наличные», - объяснил Вассерман.

На вопрос о том, как проверить безналичные расчеты человека он ответил, что это достаточно просто сделать. Другое дело - криптовалюта, которую, в отличие от тех же акций, нигде не регистрируют, поэтому нельзя проверить, кто продавец, а кто - покупатель. При этом депутат добавил, что пока этот биржевой актив никем не отслеживается, но при желании это можно организовать. Ведь каждый человек оставляет разнообразные следы.

«Насколько я наслышан, задача отслеживания криптовалют пока не ставилась. Будет ли поставлена - не знаю, и найдется ли у нее техническая решение - тоже не знаю. Как депутат - я пока не вижу в этом надобности», - заявил собеседник «360».

Ранее Вассерман объяснил, почему Россию не получится «отрубить» от интернета.