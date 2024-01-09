09 января 2024, 09:29

Васька-звонарь. Спасенного с колокольни в Подмосковье кота отправили на карантин

Unsplash
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Жители села Куплиям в Московской области спасли кота, который забрался на высокую колокольню храма Воскресения Словущего, но не мог спуститься. Животное негласно назвали «звонарем». Сейчас кот чувствует себя хорошо, но пока находится на карантине, сообщили в чате для помощи животным «Кот на дереве».

Жители села Куплиям в Московской области спасли кота , который забрался на высокую колокольню храма Воскресения Словущего, но не мог спуститься. Животное негласно назвали «звонарем». Сейчас кот чувствует себя хорошо, но пока находится на карантине, сообщили в чате для помощи животным «Кот на дереве».


«Васька-звонарь. <…> Ветеринар проблем не нашел. Ест хорошо. Проблема сходить в туалет ушла, видимо кот стрессовал. Пока на карантине», - рассказали спасители кота.

Сейчас животное в полном порядке. За усатым присматривают люди.

О застрявшем на колокольне коте стало известно 5 января. Животное забралось на высоту и провело на морозе более 12 часов. Все это время кот истошно кричал, местные жители развернули для его спасения целую операцию.

Спустил кота с колокольни на землю мужчина, который приехал из Коломны. В распоряжении «360» оказалось видео, на котором спасенное животное жадно уплетает корм.

Ранее в Подмосковье спасли кошку , которая провалилась в вентиляционную шахту. Спасателям пришлось разобрать стену, чтобы вызволить животное. После кошку сразу же отправили к ветеринару.

Спасатели Коты Животные
09 января 2024, 07:51
«Я взял топор и пошел к ним». Тюменец провел в тюрьме 45 лет
Unsplash
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Житель Тюмени Николай, называющий сам себя «особо опасным рецидивистом», провел в тюрьме в общей сложности 45 лет. Его посадили девять раз, полгода назад он вышел на свободу. Рассказывая историю своей жизни 72.ru, 68-летний мужчина даже не смог вспомнить, за что ему вынесли некоторые приговоры.

Житель Тюмени Николай, называющий сам себя «особо опасным рецидивистом», провел в тюрьме в общей сложности 45 лет. Его посадили девять раз, полгода назад он вышел на свободу. Рассказывая историю своей жизни 72.ru , 68-летний мужчина даже не смог вспомнить, за что ему вынесли некоторые приговоры.

«У меня девять судимостей. Потом просто за то, что я судимый, мне сроки лепили, лепили, лепили и лепили», - отметил Николай.

Некоторые свои преступления он помнит хорошо. Признался, что «порезал» сожительницу, которая «водила женихов», а последний срок получил за убийство приятеля топором. По словам Николая, собутыльник вломился к нему в дом, сломав замок, и попытался изнасиловать его женщину.

«Я взял топор и пошел к ним. Он <…> меня ногой ударил и два ребра мне сломал. <…> Я в переносицу его ударил острием топора», - рассказал Николай.

В последний год заключения он полностью ослеп, сейчас живет в социально-реабилитационном центре, где познакомился с новой пассией.

Журналисты отметили, что собеседник кажется скромным и вежливым, выглядит опрятно. О прошлом напоминают кривые наколки на пальцах.

Жизнь в тюрьме мужчина вспоминал без особых эмоций. Отметил, что «был человеком, им и останется», «прожил везде мужиком и работал». Пожаловался, что в соццентре ему не позволяют курить и пить, и без иронии добавил, что «привык вольно жить».

Началось все с краж - с их помощью 16-летний Николай пытался прокормить большую семью, в которой работала только мать, а отец пил. Подельники сдали его, все закончилось двухлетним сроком. Второй срок Николай получил после угона мотоцикла и взлома магазина, из которого, как он утверждает, даже ничего не взял. В тюрьму к нему приехала девушка, влюбленные поженились. В 1976 году Николай освободился, у пары родилась дочь. Говоря журналистам о ней, мужчина заплакал - вскоре его снова посадили, и он давно утратил с ними связь.

Заключенные Тюрьмы
09 января 2024, 03:23
Большинство россиян признались в совершении безрассудных поступков в 2023 году
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Россияне в прошлом году чаще совершали безрассудные поступки. Речь о спонтанных покупках, влюбленностях и ремонтах. Такие результаты показало исследование SuperJob для РИА «Новости».

«Только 28% россиян в 2023 году (в 2022 году - 47%) не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 8%», - сообщило агентство.

Новые отношения назвали главной авантюрой 4% опрошенных, столько же заявили, что удивлены ремонтом. Еще 3% неожиданно отправились в путешествие, 2% россиян ругают себя за приобретение вредных привычек, столько же недовольны безответственным отношением к своему здоровью. Также 2% респондентов считают опрометчивым решением оформление кредита, еще 2% удивлены внезапной сменой имиджа. По 2% набрали те, кто считает безрассудством доверие к людям и те, кто не может простить себе ссоры с окружающими.

За спонтанные покупки себя чаще ругают мужчины, также они не понимают, как могли согласиться на ремонт или стройку. Женщин удивляет смена имиджа и путешествия.

Россию признали самой «мандариновой» страной 2023 года - за первые девять месяцев Россия импортировала 406 тысяч тонн мандаринов, или 21% от всего мирового экспорта. США и Великобритания оказались на втором и третьем местах.

Путешествия Опросы Отношения Россия
08 января 2024, 23:56
Российская экономика удержалась на плаву вопреки многочисленным санкциям
Unsplash
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Экономика России смогла удержаться на плаву, несмотря на многочисленные санкции. О неэффективности западных ограничений заявила газета La Nouvelle Tribune.

Авторы материала отметили, что РФ осталась эталоном в технологическом секторе.

«Даже в условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться», - подчеркнули журналисты.

Особенно высоко отечественные разработки ценятся в Африке и Южной Америке. Российское правительство неоднократно подчеркивало, что попытки изолировать страну в экономическом плане провалились, а введенные санкции оказались неэффективными.

Ослабить антироссийские санкции сможет план G20 по ускорению международных платежей , заявили ранее западные журналисты. Проект «Большой двадцатки» не включает в себя блокировку транзакций в режиме реального времени, что нарушает обязательные требования для многих санкционных программ США.

США Санкции Россия Экономика
08 января 2024, 23:14
Выходные в два захода. Россиянам рассказали о майских праздниках в 2024 году
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Выходные в честь майских праздников в 2024 году пройдут в два захода, сообщил Минтруд. Всего россиян в этот период ждут дополнительные восемь дней отдыха.

Традиционные выходные начнутся раньше обычного. Первый день «майских» придется на 28 апреля, за ним последуют еще три дня без работы. Второй заход продлится с 9 по 12 мая, однако перед этим россияне смогут воспользоваться дополнительной возможностью отдохнуть 4 и 5 мая, которые приходятся на субботу и воскресенье.

Длинные выходные удалось обеспечить за счет переноса дней. Вторник 30 апреля превратился в нерабочий за счет 2 ноября, а отдых 10 мая стал возможен благодаря трансформации в рабочий день 6 января.

В прошлом году депутаты фракции «Новые люди», включая кандидата в президенты Владислава Даванкова, продвигали инициативу продлить майские выходные, сократив длительность новогодних каникул. Профильный комитет Госдумы выступил против проекта - новый календарь не стыковался бы с расписанием школьных каникул и не позволил бы родителям отправиться на отдых с детьми.

Отдых Праздники Работа

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