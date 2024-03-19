Василию Уткину вызывали скорую в день смерти

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Скорую Уткину вызывали в московскую квартиру на Фрунзенской набережной около 13:00. Что именно произошло - пока неизвестно.

О смерти журналиста сообщил его коллега Иван Карпов.

Он упомянул, что у Уткина случилось «что-то с сердцем».

Спортивный комментатор Александр Садоков назвал Уткина «символом профессии». Он отметил, что любовь целого поколения к футболу и вообще спорту связана с голосом Василия Вячеславовича.