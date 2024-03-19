Василию Уткину вызывали скорую в день смерти
В день смерти к спортивному журналисту и телекомментатору Василию Уткину приезжали медики. Об этом сообщил источник «360».
Скорую Уткину вызывали в московскую квартиру на Фрунзенской набережной около 13:00. Что именно произошло - пока неизвестно.
О смерти журналиста сообщил его коллега Иван Карпов.
Он упомянул, что у Уткина случилось «что-то с сердцем».
Спортивный комментатор Александр Садоков назвал Уткина «символом профессии». Он отметил, что любовь целого поколения к футболу и вообще спорту связана с голосом Василия Вячеславовича.