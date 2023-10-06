Ванга предсказала в 2024 году самый важный в истории конфликт и появление «красных денег»
Очередное предсказание прорицательницы Ванги вспомнили в Болгарии. В 2024 году случится глобальный конфликт, придет «могучий дракон» и «красные деньги», а Россия объединится с Китаем и Индией, сообщила газета «Стандарт».
Журналисты опубликовали ранее неизвестное предсказание болгарской провидицы. Ванга якобы заявляла, что 2024 год станет очень важным в истории человечества. Возможен глобальный конфликт, который унесет много жизней и станет самым важным в истории. Произойдут наводнения и ураганы.
Россия объединится с Китаем и Индией, а весь мир захватит «могучий дракон». Появятся «красные деньги» с числами 5 и 100. Что именно имела в виду провидица и существовало ли такое предсказание на самом деле, авторы статьи не уточнили.
За свою жизнь Ванга сделала тысячи предсказаний , и некоторые из них сбылись. «360» перечислил пять самых значимых, в том числе убийство президента США Джона Кеннеди, теракт в башнях-близнецах 11 сентября 2001 года, «возрождение России» и другие.