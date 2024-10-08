Вакцину от рака испытают в России

В ФАС уличили МТС в необоснованном повышении цен на тарифы. Компании переплатили около 30 миллионов абонентов. Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказал, вернут ли россиянам излишне уплаченные деньги.

В апреле и мае 2024 года, отметили в пресс-службе ведомства, в МТС подняли стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8%.

Компании предписали снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет.

Койтов предположил, что такое решение связано, в первую очередь со сложностью реверса финансов абонентам.

«Потому что цифры приводятся <…> не персонализированные, чтобы разобрать каждого пострадавшего. Это одна история. Вторая - думаю, главная, - в том, чтобы потом за этим проследить. Ведь проконтролировать перечисление штрафов в бюджет достаточно просто. А вот возврат 30 миллионам потребителей, пользователям услуг связи - мне кажется, ни одной службе судебных приставов в целом это не под силу», - заметил он.

Собеседник 360.ru добавил, что факт признания действий оператора связи незаконными дает потребителям право в судебном или претензионном порядке потребовать переплату назад.

«Другой вопрос, что это слишком небольшие суммы для каждого отдельного потребителя. И, наверное, каждый отдельный [человек] не пойдет с иском в суд», - сказал Койтов.

Однако в России, напомнил есть, существует практика групповых исков: если какая-то юридическая компания, например, возьмется за дело и предложит всем присоединиться к претензии, то по этому пути могут пойти сотни тысяч человек.

В МТС объясняли РИА «Новости» , что знакомы с решением ФАС. В компании определяться с дальнейшими действиями после того, как изучат позицию регулятора.