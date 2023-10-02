Вакцина от COVID-19 «Спутник V» исчезла из крупных частных клиник в Москве — СМИ
Из крупнейших частных клиник в Москве исчезли вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщил РБК.
Информация о возможности привиться от COVID-19 указанными препаратами появилась на сайтах АО «Медицина», «Инвитро», «Мать и дитя» и ЕМС. Однако ни в одной из этих клиник нет в наличии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Представители компаний также не говорят о возобновлении поставок, сообщили авторы материала.
В ЕМС журналисту РБК предложили привиться препаратом «Ультрикс Квадри». Там отметили, что вакцина защищает не только от гриппа, но и от циркулирующих сейчас штаммов коронавируса. Врач-инфекционист Екатерина Степанова объяснила, что «Ультрикс Квадри» не дает защиты от COVID-19. Препарат способен лишь предотвратить коинфекцию грипп-COVID.
Ранее стало известно, что создатели вакцины «Спутник V» разработали новый препарат от коронавирусной инфекции , который эффективен против штамма «омикрон».