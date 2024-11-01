В законопроект о чайлдфри предложили внести три исключения

Читайте нас в:

В проект предлагается внести три исключения. Речь идет о наказании за пропаганду отказа от рождения детей, если это связано с врачебными показаниями, материальными трудностями или религиозными убеждениями.

Депутаты поддержали необходимость пропаганды традиционных семейных ценностей. Но отказ от деторождения может мотивироваться объективными причинами, добавили парламентарии.

Согласно опросу проекта «Если быть точным», 2,4% женщин в России не планируют рожать детей. Среди мужчин доля чайлдфри составила 3,5%. За последние два года в стране зафиксировали заметный рост сторонников бездетного образа жизни.