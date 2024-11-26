В якутском поселке из-за пурги закрыли школы и отменили женский труд

Из-за метели второй день не работают школы, закрылись детские сады. Также местным жительницам, труд которых не связан с непрерывным производством, разрешили пока не работать. Султанова объяснила, что вечером 25 ноября порывы ветра достигали 24–29 метров в секунду при температуре -17...-19 градусов.

«С учетом метеопоказаний мы объявили актированный день в детских садах и школах, а также отменили работу женщин, чей труд не связан с непрерывным производством», - отметила глава Тикси.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы в Челябинской области. Региональный гидрометеоцентр предположил, что похолодание до минус 19 градусов начнется ночью 26 ноября. Такие морозы продлятся до 1 декабря.

По расчетам специалистов, днем температура будет составлять от минус пяти до плюс двух градусов, а ночью столбики термометров станут опускаться до -19 градусов. Также в регионе прогнозируют туманы, гололед и снегопады.