25 октября 2024, 18:14

В Волгоградской области ограничат продажу алкоголя

РИА «Новости»
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил законопроект, по которому продажу алкоголя на территории региона разрешат лишь в ограниченные временные рамки — с 12:00 до 14:00. Об этом сообщил «Коммерсант».

Правило коснется только рабочих дней и новогодних праздников, при этом заведения общественного питания останутся вне нормы. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Кроме того, новый документ вводит запрет на продажу алкогольной продукции в праздничные дни. Список таких дней включает Праздник весны и труда, День России, День знаний, День народного единства и День Конституции Российской Федерации.

Филимонов ранее подчеркнул, что планирует избавиться от алкомаркетов в Вологодской области и запретить продажу алкоголя в непосредственной близости к объектам культуры. Инициативу он озвучил в начале октября, одновременно с анонсом упомянутого законопроекта.

По мнению психологов, отказ от употребления тяжелой пищи и алкоголя на ночь поможет наладить качество сна.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов представил законопроект, по которому продажу алкоголя на территории региона разрешат лишь в ограниченные временные рамки - с 12:00 до 14:00. Об этом сообщил «Коммерсант».

Законы Запреты Алкоголь
25 октября 2024, 15:43
«Погода будет достаточно мерзопакостная». Синоптик дал прогноз на начало ноября
РИА «Новости»
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В Магадане и на побережье Охотского моря выпал сильный снег. Как скоро ждать его в Москве, рассказал 360.ru метеоролог Александр Ильин.

Он сообщил, что снега в Москве стоит ожидать не раньше 30 октября - в это время температура опустится до нуля. В первых числах ноября похолодает еще сильнее, но это будет кратковременно, а затем температура снова повысится до 9.

Ильин отметил, что на следующей неделе по линии Великие Луки - Тула - Тамбов - Саратов пройдет циклон с холодным атмосферным фронтом, который может принести с собой порывы ветра до 20 метров в секунду.

«В сочетании с понижением температуры до минусов, плюс какие-то небольшие осадки 31-го, плюс 2-го… Хотя ветер в этот период уже начнет ослабевать, но тем не менее погода будет достаточно мерзопакостная», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Его коллега Александр Шувалов тоже сообщил, что снег в Москве и Санкт-Петербурге ожидается в конце октября.

Россия Погода Погода в Москве
25 октября 2024, 13:04
Экс-главу «дочки» «Роснано» обвинили в хищении 13 миллиардов рублей
РИА «Новости»
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Бывшего генерального директора ООО «Пластик Лоджик» Бориса Галкина заподозрили в причастности к хищению более 13 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Роснано» основало свою «дочку» - «Пластик Лоджик» - в 2010 году, чтобы реализовать инновационный проект по производству дисплеев и устройств на основе пластиковой электроники нового поколения.

В течение 10 лет, несмотря на отсутствие необходимых производственных мощностей и квалифицированного персонала, на счета организации перечислили свыше 13 миллиардов рублей бюджетных средств от бывшего руководства АО «Роснано».

Следствие выяснило, что под руководством Галкина инновационное производство в «Пластик Лоджик» так и не создали, а полученные деньги вывели за границу под контролем иностранной юрисдикции. С 2020 года Галкин скрывался от правоохранительных органов за пределами России, в 2024-м его задержали при возвращении на территорию страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса следовало бы вернуть в Россию.

Хищения Уголовное дело ФСБ Роснано
25 октября 2024, 10:53
В России ограничили ввоз холодильников и кондиционеров
Unsplash
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Стоимость и сроки доставки холодильников и кондиционеров в России могут увеличиться в связи с новыми ограничениями Минприроды. Об этом сообщил РБК.

По информации источника издания, причиной стало решение ведомства ограничить ввоз в страну продукции с хладагентами. Это вещество используется в холодильном оборудовании и кондиционерах, обеспечивает поддержание оптимального температурного режима и отвечает за охлаждение воздуха.

Согласно новым требованиям ведомства, разрешительный порядок ввоза продукции с хладагентами требуется теперь не только в отношении моновеществ, но и смесей, ранее не требовавших обязательного лицензирования.

В Ассоциации товаропроизводителей компьютерной и электробытовой техники добавили, что если раньше под лицензию попадали 10% кондиционеров, то после решения Минприроды лицензию необходимо оформлять на 90% таких устройств.

Аналогичная ситуация и на рынке промышленного холодильного оборудования: ограничение ввели для фреона 410. Доля использующего это вещество оборудования сегодня составляет до 50%.

Ранее в России предложили запретить фены Dyson. Эксперты посчитали, что эти устройства портят женские шевелюры.

Россия Магазины
24 октября 2024, 23:16
МИД назвал фейком ролик с Лавровым, которому «наступили на ногу»
РИА «Новости»
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Появившиеся в интернете ролики с комментарием главы МИД Сергея Лаврова, которому якобы наступили на ногу на саммите БРИКС в Казани, сгенерированы нейросетями. Об этом сообщило МИД РФ в Telegram-канале.

В четверг, 24 октября, в соцсетях появились кадры с саммита БРИКС, на которых Лавров сидит позади президента России Владимира Путина. В какой-то момент перед министром прошла женщина, которая якобы наступила ему на ногу.

После этого Лавров оторвался от записей и сказал ей вслед несколько слов. Интернет-пользователи начали выяснять, что именно произнес министр, пытаясь прочесть его речь по губам.

«Фейку поверили не все: в Telegram -каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович? Может, все проще, и правильный ответ: „Проходи быстрее“?» - отметили в сообщении министерства.

Кадры с праздничного концерта на саммите БРИКС в Казани ранее обсудили в Сети. Вечернюю программу начали с известной русской композиции «Калинка». Один из арабских гостей не удержался и пустил ноги в пляс.

Сергей Лавров МИД РФ БРИКС Саммит БРИКС 2024

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