В Уфе ребенок начал терять память после операций на ноге

Мальчик отдыхал у бабушки в Оренбургской области и случайно наступил на доску с гвоздем. Женщина обработала рану внуку, но не стала обращаться за помощью к медикам.

Спустя неделю нога стала болеть сильнее, поэтому мальчика повезли в одну из больниц области. Врачи провели необходимые манипуляции, но состояние школьника не улучшалось. После этого ребенка решили везти в Уфу.

Там выяснилось, что врачи не достали занозу, которая попала в клиновидную кость на стопе. После двух операций нога начала гноиться. Медики поставили диагноз хронический остеомиелит, вызывающий разрушение кости.

Вместе с сыном мать поехала в Москву, где занозу извлекли и обнаружили кокковую инфекцию. Мальчику планируют установить искусственную кость.

Теперь женщина намерена подать заявление в суд. По ее мнению, врачи в Уфе не удалили вовремя занозу, поэтому у сына развился остеомиелит и амнезия.

Ранее в Петербурге четвероклассник умер после того, как скорая помощь отказалась его госпитализировать.